Season 1 von Diablo 4 bietet Spielern "eine gewaltige Menge an Macht"

Blizzard hat brandneue Details zur Saison 1 von Diablo 4 enthüllt. Die Saison der Entartungen beginnt am 20. Juli und bietet neue Bedrohungen, eine in sich abgeschlossene Geschichte und brandneue Möglichkeiten, deinen Charakter zu individualisieren.

Der erste saisonale Inhalt von Diablo 4 lässt die Spieler gegen die Bedrohung durch eine neue Art der Verderbnis Liliths antreten, die laut dem leitenden Produzenten Tim Ismay "im gesamten Spiel auftaucht" (via GamesRadar).

Wenn du im neuen Update auf ein Elitemonster triffst, besteht die Chance, dass auch eine entartete Version dieses Monsters mit furchterregenden neuen Kräften und seltsamen Tentakeln auftaucht.

Besiegst du das Elitemonster, lässt es ein Herz fallen. Mit diesem Herz kannst du ein Ritual starten, indem du einen Käfig der Bindung benutzt. Wie du es von einem Ritual in Diablo 4 erwartest, ruft es Bösewichte von weit her herbei und lässt eine stärkere Version des Feindes spawnen, den du gerade besiegt hast. Wenn du das Ritual gewinnst, erhältst du ein sogenanntes "Caged Heart" – einen mächtigen, exklusiven Gegenstand der Saison.

Wie Edelsteine können Caged Hearts in deine Ausrüstung integriert werden und verleihen dir "eine gewaltige Menge an Macht". Egal, für welche der Diablo 4-Klassen du dich entscheidest, unter den vier verschiedenen Arten dieser Herzen, die es geben wird, ist bestimmt etwas für dich dabei.

Die Saison der Entartungen wird auf eigenen, unabhängigen Servern laufen – also getrennt von den "Eternal"-Servern, die wir bereits kennen. Sobald die Saison zu Ende ist, werden die Charaktere auf den Eternal Realm verschoben. Wenn du die Saison der Entartungen erleben willst, musst du also einen neuen, saisonalen Charakter auf dem saisonalen Realm erstellen.

Saisonale Charaktere können an der "Jahreszeitenreise" teilnehmen, einem in sich geschlossenen Handlungsbogen, der sich mit der bösartigen Bedrohung befasst. Diese Quest bietet Kosmetika, Titel und andere Belohnungen, die es nur in der Saison der Entartrungen gibt. Die neue Saison fügt außerdem einen neuen Bosskampf hinzu, sowie sechs neue einzigartige Gegenstände und sieben neue legendäre Aspekte.

Blizzard hat auch Details zum Battle Pass von Diablo 4 für die neue Saison bekannt gegeben. Der Battle Pass ist zwar nicht notwendig, um diese zu erleben, aber der kostenpflichtige Premium-Battle Pass bietet ein beschleunigtes Spielerlebnis und eine Reihe von kosmetischen Freischaltungen, darunter das Reittier Warded Mustang, den Coldiron Barding, ein neues Emote und vieles mehr. Diejenigen, die den Battle Pass nutzen, können auch die Vorteile der Season Blessings nutzen, die mächtige accountweite Buffs ermöglichen.

Diablo 4 bietet mit seinem hervorragenden Mehrspielermodus und dem atemberaubenden gotischen Kunststil viel und ist nicht zuletzt in unserer Liste der besten RPGs sehr weit oben. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich die Umstellung auf ein Live-Service-Modell für das von der Kritik gefeierte ARPG auszahlt oder nicht.

