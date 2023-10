Final Fantasy 14: Patch 6.5 ist ein Traum für Einzelspieler, die in den Genuss der MMORPG-Story kommen wollen

Mit dem neuesten Patch 6.5 für Final Fantasy 14 gibt es aufregende Neuigkeiten für alle Spieler*Innen: Die Hauptquests des Spiels, die von A Realm Reborn bis zur neuesten Endwalker-Erweiterung reichen, können fortan auch fast vollumfänglich im Alleingang genossen werden – Duty Support System sei es gedankt! (via VGC)

Das Duty Support System wurde mit Patch 6.1 eingeführt und ermöglicht es der Spielerschaft, Dungeons mit bestimmten Nicht-Spieler-Charakteren (NSCs) zu bestreiten und im Hauptquestverlauf voranzuschreiten, ohne auf andere Online-Gefährten angewiesen zu sein. Diese Funktion wird besonders von Neueinsteigern geschätzt, da sie ihnen lange Wartezeiten in den Warteschlangen für ältere Dungeons erspart.

Mit jedem darauffolgenden Patch hat Square Enix indessen weitere Aufgaben in das Duty Support System integriert. Mit Patch 6.5 wurden nun endlich die letzten Dungeons hinzugefügt, was bedeutet, dass die gesamte Hauptquestreihe fortan mit diesem Support-Feature bestritten werden kann. Klar, auf Wunsch kannst du noch immer einfach mit einer Reihe von Freunden oder neuen Bekannten losziehen. Insofern du aber (wie einige aus unserer Redaktion) zu unregelmäßigen Zeiten zum Spielen kommst oder vielleicht auch nicht der sozialste Spielertyp bist, ist Duty Support eine attraktive Alternative!

Wenn du dich entscheidest, das Duty Support System zu nutzen, kannst du einfach im Hauptmenü oder am Eingang der entsprechenden "Duty" das Feature anwählen. Geht leider aktuell auch nur für Dungeons, was bedeutet, dass Raids sowie Trials hiermit vorerst außen vor sind ...

Duty Support ist obendrein auch dann hilfreich, wenn du ein Dungeon zum ersten Mal spielst, weil du dich so an den Bewegungen der NSCs orientieren kannst und frühzeitig Muster oder gefährliche Angriffe der Widersacher erlernst.

Patch 6.5 ("Growing Light") wurde bereits am 3. Oktober veröffentlicht und brachte auch darüber hinaus wieder jede Menge neuer Inhalte mit sich. Neue Hauptquests, Allianz-Schlachtzüge, Berufsanpassungen und mehr sind also wieder mit von der Partie.

Die kostenlose Probeversion des Spiels wurde ebenfalls angepasst, womit du dich fortan im Grundspiel, Heavensward wie auch Stormblood bis auf Stufe 70 spielen und austoben kannst. Stormblood wurde obendrein der Starter Edition des Spiels hinzugefügt, was bedeutet, dass Besitzer jener Version die ersten beiden Erweiterungen fortan vollumfänglich für lau zur Verfügung gestellt bekommen.

Der Patch ist aber auch der Anfang vom Ende, wo er doch einen Teil der letzten größeren Aktualisierung darstellt, bevor im Sommer 2024 dann die große Erweiterung "Dawntrail" an den Start geht ... und FFXIV endlich auch für Xbox Series X|S erscheint.

In jedem Fall ist Final Fantasy 14 für Neueinsteiger damit verlockender denn je und so lohnt es sich aktuell zweifelsohne endlich einmal in eines der besten MMORPGs hereinzuspielen – auf Wunsch gar für lau. Und wer mehr Futter für Solo-Abenteuer braucht, wird in unserer RPG-Bestenliste fündig!