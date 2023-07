Die SEGA Saturn Mini-Konsole ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten

Es sieht so aus, als würde es irgendwann eine SEGA Saturn Mini-Konsole geben, aber der japanische Publisher hat Schwierigkeiten, sie zu entwickeln.

Nach der Markteinführung des SEGA Mega Drive Mini 2 im letzten Jahr und dem Überraschungserfolg des ursprünglichen SEGA Mega Drive Mini scheint das Unternehmen die nächste Generation für die Veröffentlichung von Hardware im Kleinformat ins Auge zu fassen. Der Präsident von SEGA, Yukio Sugino, hat jedoch beschlossen, unsere Erwartungen in Grenzen zu halten.

In einem Gespräch mit der japanischen Publikation Famitsu (übersetzt von VGC) erklärt Sugino, dass der SEGA Saturn "überraschend leistungsfähig ist" und räumt ein, dass "die Schwierigkeit der Miniaturisierung ebenfalls hoch ist".

Sugino fügt hinzu, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis ein Sega Saturn Mini in den Läden steht. Allerdings scheint er daran interessiert zu sein, mit Teams zusammenzuarbeiten, die die Hardware in- und auswendig kennen: "Ich würde gerne darüber nachdenken, wenn wir in einer Situation sind, in der wir die Konsole offen zusammen mit Leuten entwickeln können, die den SEGA Saturn und die Dreamcast schon immer geliebt haben."

Das letzte Zitat ist besonders auffällig: Wenn ein SEGA Saturn Mini erfolgreich entwickelt wird, könnte der Publisher auch einen Blick auf eine mögliche SEGA Dreamcast Mini werfen. Sugino hat selbstverständlich Recht. Die Entwicklung eines Saturn Mini ist eine ganz andere Art von Herausforderung. Die Konsole war berüchtigt dafür, dass es schwierig war, für sie zu entwickeln, denn sie verfügte über ein maßgeschneidertes Dual-Core-System, zwei separate Grafikprozessoren und vor allem über keine spezielle 3D-Hardware auf einer Konsole, die schon sehr früh 3D war.

Der SEGA Saturn war nicht die erfolgreichste Konsole der fünften Generation und stand weitgehend im Schatten des Nintendo 64 und der PlayStation. Trotzdem gab es eine Reihe von Exklusivtiteln und Arcade-Ports, an die sich viele Fans gerne erinnern. Auf ihm debütierte die Panzer Dragoon-Serie und der Kult-Hit Nights into Dreams. Beliebte Portierungen von Virtua Fighter 2 und Sega Rally Championship rundeten SEGAs First-Party-Angebot auf der Konsole ebenfalls ab.

Es gibt viele Gründe für die Existenz eines SEGA Saturn Mini. Aber, wie Sugino zugibt, wird es viel mehr Zeit und Mühe kosten als die relativ einfachen Genesis/Mega Drive Mini-Systeme.

Obwohl das Igel-Maskottchen von SEGA nach all den Jahren immer noch Kultstatus genießt, war es auf dem Saturn verdächtig abwesend. Unsere Liste der besten Sonic-Spiele zeigt jedoch, dass das Sonic Team ab der Dreamcast-Ära mit einer ganzen Reihe von Knallern zurückschlagen konnte.