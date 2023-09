Cyberpunk 2077: Phantom Liberty deaktiviert für Launch deine Mods, um Spielfehler zu meiden

CD Projekt Red hat Mods für den Start von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty deaktiviert. Die mit Spannung und Vorfreude ersehnte Veröffentlichung der einzigen Erweiterung von Cyberpunk 2077 ist offiziell da und bringt eine brandneue Questreihe, gleich einen ganzen neuen Stadtteil, eine neue Charaktergruppierung und jede Menge weiteren Content mit sich.

Wer Cyberpunk 2077 schon länger auf dem PC genießt, der könnte allerdings auch schon einmal mit Mods nachgeholfen haben, um sich auf die neuesten Night City Abenteuer bestens vorzubereiten oder die Spielerfahrung in der Wartezeit weiter frisch zu halten. Für den Start hat Entwickler CD Projekt Red nun aber erst einmal alle Mods deaktiviert, um mögliche hieraus resultierende Probleme beinahe schon im Keim zu ersticken (via GamesRadar). Gut ist das auch für die Modder selbst, haben selbige doch indessen etwas mehr Ruhe und Zeit bei der Aktualisierung ihrer Werke.

"An alle Steam- und Epic-Spieler!", so der technische Support von Cyberpunk 2077 auf X/Twitter. "Wir wollten euch nur wissen lassen, dass Mods für den Start von Phantom Liberty automatisch deaktiviert werden. Dies dient dazu, Probleme mit dem Spiel zu verhindern, die durch Mods verursacht werden können, bevor sie ihre Aktualisierung von der Modding-Community erhalten. Wir möchten sicherstellen, dass ihr alle das bestmögliche Spielerlebnis habt, wenn ihr euch ins Spiel stürzt."

Natürlich kann dich der Entwickler aber nicht dazu zwingen, auf deinen liebsten Mod zu verzichten. Entsprechend kannst du einen jeden natürlich noch immer über den Launcher des Spiels wieder aktivieren – manuell eben. Solange die Kompatibilität mit Phantom Liberty jedoch nicht vorliegt, machst du all das schließlich auf eigene Gefahr – heul dich also nicht bei Reddit und Co. aus, wenn dein Spiel schließlich doch einmal abschmiert ... du wurdest ja gewarnt!

Dennoch muss man natürlich unterscheiden: Kosmetische Mods könnten beispielsweise besser funktionieren, weil sie ja nicht direkt die Performance betreffen, sondern allenfalls Assets austauschen oder neue ergänzen. Solche Mods, die jedoch die Leistung steigern sollen oder Grafik verbessern, sind wahrscheinlich derzeit noch ein zu heißes Feuer, an welchem man sich nur allzu leicht verbrennen kann ... kurzum: lieber für ein paar Tage noch die Finger hiervon lassen.

Und wenn wir gerade bei Dos and Don'ts sind: Bitte vermeide es auch tunlichst bei der Hauptquestlinie zu übereilt eine falsche Entscheidung zu treffen ... die schließt dich nämlich aus dem ganzen DLC-Storyspektakel vorzeitig aus!