Bungie nerft diese exotischen Rüstungen in Destiny 2, weil sie schlichtweg übermächtig sind!

Bungie hat kürzlich angekündigt, dass zwei der beliebtesten Rüstungssets in Destiny 2 für Jäger und Titanen einer drastischen Überarbeitung unterzogen werden. Und eben diese Anpassung dürfte für Spielerschaft wie Meta-Game eine gigantische Veränderung bedeuten ...

Die "Antaeus Wards-Stiefel" der Titanen und "Ahamkaras Rückgrat" für die Jäger gehören zu den besten exotischen Rüstungen in Destiny 2. Sie haben im PvP zuletzt außerdem für Aufsehen gesorgt, wobei Bungie reagierte und deren Dominanz im Spielgeschehen als Balancing-Problem abtat.

Im wöchentlichen Update-Blogpost von Bungie wurde erklärt, dass diese Anpassungen im Rahmen des Mid-Season-Updates für Saison 22 vorgenommen wurden. Die Antaeus Wards werden künftig generft, wobei der Energieverbrauch ansteigt und ihnen die Fähigkeit für verbessertes Gleiten entrissen wird.

Ahamkaras Rückgrat wird ebenfalls abgeschwächt, indem die Bonusgesundheit von 100 auf 70 reduziert und die Schadensresistenz um 50 % verringert wird. Die Granatenenergie wird on top nur noch bei Fähigkeitseinsatz statt bei allgemeinem Schaden gegen Feinde wiederhergestellt.

Die Änderungen sollen dazu beitragen, das PvP-Erlebnis in Destiny 2 fairer zu gestalten und die übermäßige Dominanz dieser exotischen Rüstungen einzudämmen. Obwohl es für Fans schmerzhaft sein dürfte, zu sehen, wie diese mächtigen Gegenstände abgemildert werden, offenbart die Anpassung einmal mehr das Engagement von Bungie und das Bestreben in der Schaffung eines ausgewogenen, unterhaltsamen Spielerlebnis für Veteranen wie Frischlinge.

Mit der nächsten Erweiterung, "The Final Shape", werden aber schon am 27. Februar 2024 sicher wieder neue, übermächtige Gegenstände das Tageslicht erblicken – wirklich Pause hat der Entwickler also nicht ... außer man leistete vorher genug Zuarbeit, um die nächste Welle der Übermacht im Zaum zu halten.

In jedem Fall dürfen sich Spieler aber auf spannende Änderungen und neue Herausforderungen gefasst machen – und das ist doch schon einmal etwas, oder?

Du kannst Destiny 2 auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC spielen. Oder aber du gehst es gemächlicher an und schaust einmal über den Tellerrand und infolgedessen darauf, was das MMO(RPG)-Genre noch für dich bereithält.