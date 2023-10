Bethesdas Pete Hines verabschiedet sich nach 24 Jahren in den Ruhestand

Pete Hines, Publishing-Chef von Bethesda Softworks, hat angekündigt, dass er nach 24 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand gehen wird.

In einem Statement, das er gestern (16. Oktober) auf X|Twitter veröffentlichte, erklärte Hines, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei, aber er "habe das Gefühl, dass die Zeit reif ist".

"Nach 24 Jahren habe ich beschlossen, dass meine Zeit bei Bethesda Softworks zu Ende ist", so Hines. "Ich gehe in den Ruhestand und beginne ein aufregendes neues Kapitel meines Lebens, in dem ich Interessen und Leidenschaften erforsche, meine Zeit spende, wo ich kann, und mir mehr Zeit nehme, das Leben zu genießen. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber nach einer erstaunlichen Karriere, die in der unglaublichen Veröffentlichung von Starfield gipfelte, fühlt es sich so an, als ob die Zeit reif ist".

Hines bedankte sich bei den Fans für ihre Unterstützung in den letzten Jahren und betonte, dass dies kein Abschied ist. Er erklärte: "Meine Liebe zu Bethesda und seinen Mitarbeitern hat nie nachgelassen, und ich werde nie aufhören, Teil dieser unglaublichen Community zu sein, die wir aufgebaut haben."

Abschließend sagte Hines, dass die Zusammenarbeit mit den Teams und Menschen bei Bethesda "die beste Erfahrung meines Lebens" war und dass er gespannt ist, was das Unternehmen als Nächstes tut.

Diese Ankündigung erfolgt nur wenige Tage nachdem bestätigt wurde, dass Microsoft (der Mutterkonzern von Bethesda, ZeniMax Media) nun offiziell Activision Blizzard übernommen hat – eine Prozedur, die nach 20 Monaten intensiver Prüfung durch Regulierungsbehörden nun endlich abgeschlossen scheint. In einer am Freitag (13. Oktober) veröffentlichten Erklärung sagte Xbox-Chef Phil Spencer: "Heute beginnen wir mit der Arbeit, um die beliebten Franchises von Activision, Blizzard und King in den Game Pass und auf andere Plattformen zu bringen. In den kommenden Monaten werden wir mehr darüber teilen, wann mit den Spielen zu rechnen ist. Wir wissen, ihr seid gespannt – und wir sind es auch."

