Nintendo Switch 2: Die größte Konkurrenz sind nicht PS5 oder Xbox – sondern portable PCs

Nintendo war schon immer der König des portablen Gamings. Wenn du in den 1990er Jahren ein PC-Spieler warst und deine Spiele mitnehmen wolltest, hattest du kaum eine andere Wahl, als deinen PC-Tower, den Monitor, die Tastatur, die Maus und die dazugehörigen Kabel in einen Koffer zu packen, die Muskeln spielen zu lassen und ihn zu einer Steckdose irgendwo anders zu schleppen. Sei es im Haus eines Freundes oder auch nur in einem anderen Zimmer zu Hause.

Aber wenn du den Game Boy von 1989 hattest, musstest du dir nur ein paar Batterien und Spiele schnappen und schon konntest du zur Tür hinausgehen. Nintendo war nicht der erste Hersteller von Handheld-Videospielen, aber der beste. Und wenn es eine Hierarchie der Portabilität zwischen PC-Spielen, Konsolen und Handhelds gab, dann war der Game Boy der König und der PC das Ende der Fahnenstange.

Viele Jahre lang blieb diese Dynamik unverändert. Zwar wurden Gaming-Laptops immer beliebter, leistungsfähiger und portabler – aber sie waren immer noch nicht so handlich und spielerisch wie der Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS und Nintendo 3DS es waren. Es war ein Erfolg, den viele versuchten zu imitieren, aber nicht erreichen konnten – Hersteller von Handhelds wie Sony und Sega haben längst das Handtuch geworfen.

Als die Nintendo Switch Anfang 2017 auf den Markt kam, schien es, als würde Nintendo die Königskrone der tragbaren Spiele auf ewig tragen.

Das war Nintendos Magie in Bestform. Aufbauend auf den zukunftsweisenden Konzepten der unglückseligen Wii U bietet sie HD- und Touchscreen-Spiele für unterwegs in einem Design, das auch problemlos mit einem großen Bildschirm im Wohnzimmer kombiniert werden kann. Es war das Beste aus beiden Welten – Nintendos Heim- und Handheld-Aktivitäten verschmolzen auf unwiderstehliche Weise. Bis Mitte 2022 wurden 111 Millionen Nintendo Switch-Konsolen verkauft, was sie auf den fünften Platz der meistverkauften Konsolen aller Zeiten brachte. Auf dieser Liste stehen übrigens auch der Nintendo DS (Platz 2) und der Game Boy / Game Boy Color (Platz 3).

Aber der Wandel steht schon vor der Tür. Genauso wie die Smartphones Nintendos Schritt in Richtung Touchscreen-Technologie beeinflusst hatten, sickerte die Miniaturisierung der Rechenleistung, die die Smartphone-Revolution beflügelt hatte, auch in die PC-Spiele ein. CPUs und GPUs, die für vollwertige Computer entwickelt worden waren, waren jetzt klein und effizient genug, um in unsere Handflächen zu passen – und die Nintendo Switch bot den perfekten Formfaktor, um diese Komponenten unterzubringen.

Springe ins Jahr 2022 und Valves Steam Deck wird enthüllt. Ein echtes Biest. Es wird von Valves dominantem Steam Store und der Steam-Schnittstelle unterstützt und verfügt über interne AMD-Komponenten, die mit Ryzen 3000-Prozessoren und Radeon RX 6000-Grafikprozessoren in Desktop-Qualität vergleichbar sind. Von Minesweeper bis God of War – wenn es auf dem PC verfügbar ist, läuft es auch auf dem Steam Deck. Und zwar gut. Mit ergonomischen Bedienelementen (trotz der großen Stellfläche des Geräts) und innovativen Touchpad-Bedienelementen für die Eingabe mit Tastatur und Maus, einer ausgeklügelten "Proton"-Kompatibilitätsschicht, die dem Steam Deck trotz seiner Linux-Basis eine Fülle von Windows-Software zur Verfügung stellt, kann das Steam Deck dank der Linux-Energieeffizienz viele Stunden lang allein mit dem Akku spielen.

Es war zwar nicht der erste Handheld-PC (und auch nicht der erste Versuch von Valve, PC-Hardware zu entwickeln), aber dank der Größe von Valve und der Reichweite der Steam-Plattform konnte es zu einem erschwinglichen Preis in Massenproduktion hergestellt werden, und zwar mit dem Software-Know-how, das es zu einem echten Konsolenerlebnis macht. Valve verbessert das Steam-Deck außerdem ständig, so dass viele Probleme mit der Software und der Hardware (bei späteren Produktionsläufen) weitgehend ausgeräumt sind.

Der schlafende Riese der PC-Spiele war erwacht. Anstatt nur Sony und Microsoft als Konkurrenten im Auge zu haben, hat Nintendo nun auch die Hersteller von PC/Konsolen-Hybriden im Visier, die sich den Formfaktor zunutze machen, mit dem Nintendo Pionierarbeit geleistet hat und der die Switch so überzeugend gemacht hat.

Ist Nintendo in Gefahr?

Valve hat das Konzept des Handheld-PCs legitimiert, und da die Schleuse nun offen ist, steigen immer mehr Hersteller von Handheld-PCs in das Rennen ein. Einige mit Hardware, die noch aufregender ist als das Steam Deck. Aya Neo hat im Stillen eine ganze Reihe von tragbaren PCs per Crowdfunding finanziert und sich damit eine treue Fangemeinde aufgebaut. In diesem Jahr kommt das Aya Neo 2 auf den Markt. Dabei handelt es sich um einen tragbaren Gaming-PC, dessen industrielles Design Konsolenspielern noch vertrauter ist als das Steam Deck und der mit noch leistungsfähigeren AMD-Innengeräten und einem der besten Bildschirme ausgestattet ist, die wir je in einem Handheld gesehen haben. Es ist eines von mehreren neuen Geräten, die Aya Neo in diesem Jahr auf den Markt bringt, und die Warteliste der Kunden spricht für die wachsende Beliebtheit der Marke – und das Vertrauen in sie.

Es ist nicht nur der Faktor der Mobilität, den diese Geräte nachahmen, sondern auch das Spielen im Wohnzimmer. Sowohl das Steam Deck als auch das Aya Neo 2 und viele ähnliche tragbare PCs können ganz einfach in eine Dockingstation gesteckt und an einen Fernseher angeschlossen werden, so dass sie nicht nur im Rucksack, sondern auch auf der Couch zum dominierenden Spielgerät werden. Es ist zwar nicht ganz das Komplettpaket aus Controllern und Dockingstation, das die Switch bietet (für die meisten dieser tragbaren PCs musst du separates Zubehör kaufen), aber die Option ist da.

Und da PC-Gaming ein offener Markt ist, gibt es dieses Zubehör in allen Formen, Größen und – was besonders wichtig ist – in allen Preisklassen, von den einfachsten Tastaturen und Mäusen bis hin zu Gamepads in Esports-Qualität.

Auch bei den Spielen und der Software, die du auf diesen Geräten installieren kannst, hast du die Qual der Wahl. Da sie entweder unter Windows oder Linux laufen, brauchst du nicht viel Computerwissen, um buchstäblich jahrzehntelange Spiele auf diesen Systemen zu spielen, von DOS-Klassikern bis hin zu einer wachsenden Anzahl aktueller Portierungen von PlayStation- und Xbox-Konsolen. Und du bist auch nicht an einen bestimmten Store gebunden: Obwohl das Steam Deck dich dazu ermutigt, den Steam Store von Valve zu nutzen, ist es genau wie bei anderen PC-Handhelds ein Kinderspiel, Spiele aus dem Epic Games Store, Xbox for PC, Amazon Games, GOG und unzähligen anderen Anbietern zu laden.

Für viele PC-Spielerinnen und -Spieler bedeutet das, dass sie mit einem dieser PC-Handhelds fast sofort auf alle Spiele zugreifen können, die sie im Laufe der Jahre bei diesen altgedienten Diensten erworben haben.

Abhängig von deinem Budget und deinen Interessen sind die Möglichkeiten, die Software und die dazugehörige Ausrüstung, die für das Spielen auf dem PC zur Verfügung stehen, sehr umfangreich.

Ganz zu schweigen von der Bedrohung durch leistungsschwächere Android-Handhelds wie dem Ayn Odin, dem Ambernic RG552 oder sogar Smartphones mit dazugehörigen Controller-Hüllen wie dem Razer Kishi oder Backbone. Smartphone-Gaming-Apps (und Dienste wie Apple Arcade) werden immer Controller-freundlicher und Android-basierte Handheld-Konsolen sind offen, modifizierbar und hackbar in einer Art und Weise, die Nintendos Anwälte sehr fürchten sollten – es braucht kein kriminelles Superhirn, um ein klassisches Mario-Spiel auf einem der oben genannten Geräte zum Laufen zu bringen, den PC eingeschlossen.

Und während Nintendos Konsolengeneration mehrere Jahre dauert, vielleicht mit einer Auffrischung in der Mitte des Zyklus, erneuern und verbessern diese Hersteller ihre Produkte Monat für Monat. Es gibt zwar kein einzelnes Unternehmen, das Nintendos Handheld-Dominanz bedroht, aber der Angriff kommt von allen Seiten, von Dutzenden von Herstellern, die alle froh sind, wenn sie Nintendos Marktanteil ein Stückchen abnehmen können.

Nintendo ist noch nicht abgeschrieben

Man sollte Nintendo nicht komplett abschreiben – der massive Erfolg der Switch hat die Branche nach dem wirtschaftlichen Scheitern der Wii U eines Besseren belehrt. Nintendo ist nach wie vor das einzige Unternehmen in der Spielebranche, das in der Lage ist, etwas wirklich Neues und Innovatives (zumindest im Bereich der Hardware) zu entwickeln, das vielleicht sogar eine Herausforderung darstellt, und dieses neue Spielzeug mit den bewährten klassischen Charakteren und Serien zu kombinieren, die das Medium ausmachen.

Wir haben jahrelang auf eine Nintendo Switch 2 gewartet, nachdem die Switch Lite und die Switch OLED überholt worden waren – mehr als genug Zeit für Nintendos Ingenieure, um eine neue, transformative Spielmagie zu zaubern.

Aber Tatsache ist, dass die Switch als Hardware-Konzept gespielt, erprobt und perfektioniert wurde, und zwar nicht von Nintendo. Das PC-Gaming hat nicht nur das Wohnzimmer im Visier, sondern auch den Bus, den Zug, das Flugzeug und den Spielplatz. Es braucht mehr als eine weitere andockbare tragbare Konsole, damit eine neue Nintendo Switch als innovativ angesehen wird.