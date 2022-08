Gamescom 2022: Highlights der Opening Night Live

Endlich ist es wieder soweit, es ist Gamescom-Zeit!

Die Opening Night Live (ONL) (opens in new tab) hat den diesjährigen Ableger von Europas größter Spielemesse dabei am gestrigen Abend gebührend eingeläutet. In Begleitung von Geoff Keighley wurden Zuschauer vor Ort und an den Bildschirmen durch knapp 120 Minuten Bildmaterial geleitet und ihnen wurden mehr als 35 Spieletitel präsentiert.

Bei der schieren Menge waren natürlich einige besonders erwähnenswerte Highlights dabei. Welche Titel das sind und was es sonst noch zu bestaunen gab, verraten wir dir im Folgenden:

Das waren unsere Highlights der Gamescom ONL 2022

PlayStation 5 - DualSense Edge Wireless Controller

(Image credit: Sony)

Unser erstes Highlight stellt überraschenderweise keinen Spieletitel, sondern bald erhältliche Peripherie dar. Sonys neuer DualSense Edge Controller (opens in new tab) ist dabei der erste professionelle PS5-Controller und weiß gleichermaßen durch sein schickes Design wie seinen nützlichen Features zu überzeugen. Zu Letzteren gehört neben austauschbaren Daumensticks beispielsweise auch die Erstellung von eigenen Controller-Profilen.

The Callisto Protocol

Fans von Weltraum-Horror dürften sich über die neuen Gameplay-Schnipsel zu The Callisto Protocol (opens in new tab) freuen. Grafisch macht der Titel dabei schon jetzt zweifellos etwas her, konnte uns im neuesten Trailer aber auch durch tolle Kampfpassagen und die schicke Action-Sequenz – mit unschönem Ausgang – in der zweiten Hälfte überzeugen. Wir haben spätestens jetzt Lust auf mehr und freuen uns auf den 2. Dezember!

Hogwarts Legacy

Die Allermeisten dürften uns zustimmen, wenn wir Hogwarts Legacy (opens in new tab) zu den Highlights der diesjährigen Gamescom zählen. Präsentiert wurde uns das schicke Action-Rollenspiel dabei entlang eins knackigen, neuen Trailers, der betonter auf den Umgang mit den dunklen Künsten eingeht. Es scheint demnach so, als ob wir im Frühjahr 2023 viele Freiheiten dabei haben, in welche Richtung wir unseren jungen Zauberer entwickeln.

Moonbreaker

Subnautica-Erfolgsstudio Unknown Worlds wagt mit Moonbreaker ein frisches und interessantes Projekt. Bei Moonbreaker handelt es sich um ein rundenbasiertes Sci-Fi-Strategiespiel, welches im titelgebenden Universum von Brandon Sanderson spielt. Der besondere Kniff ist die Paarung klassischer Videospielelemente mit jenen des Brettspielsegments. Besonders cool: Wir dürfen sogar die Figuren nach eigenen Vorstellungen einfärben und individualisieren. Unsere Redaktion bleibt gespannt darauf, ob sich der Titel so gut spielt wie er aussieht.

Lies of P

Pinocchio mal anders! So oder so ähnlich könnte die Prämisse von Lies of P sein, welches uns in die Welt der Novelle verschlägt und diese entlang eines Action-RPGs neu aufbereitet. Der Soulslike-Charakter ist hier unweigerlich erkennbar, wobei uns die flotten Sequenzen deutlich stärker an ein Bloodborne oder Sekiro statt Elden Ring (opens in new tab) und Co. erinnern. So oder so stimmen uns die Bilder schon einmal überaus positiv und erwartungsvoll auf den baldigen Release dieses Steampunk-Abenteuers.

Outlast Trials

Nix für schwache Nerven! Mit Outlast Trials bringt Entwickler Red Barrel Games die gefeierte Horror-IP zurück und präsentiert auf der Gamescom 2022 neue Gameplay-Ausschnitte. 'Genossen werden' kann der neueste Titel wahlweise allein oder mit bis zu 4 Freunden. Fans und Neulingen steht hiermit ein brutaler, nervenaufreibender Gruselspaß ins Haus, der verspricht einmal mehr eine nervenaufreibende Erfahrung für seine Spieler zu werden.

Und jetzt der Hammer: Outlast Trials wird schon bald in eine erste geschlossene Testphase starten, die vom 28. Oktober bis zum 1. November 2022 reicht. Der Release dürfte daraufhin auch nicht mehr allzu weit entfernt sein.

Dead Island 2

(Image credit: Deep Silver)

Es wurde bereits im Vorhinein gemunkelt (opens in new tab), war aber nichtsdestotrotz eine freudige Überraschung, dass Dead Island 2 (opens in new tab) auf der Gamescom 2022 vorgestellt wurde. Der Titel scheint im Kern nichts von seiner Identität als spaßige, aber brutale Open-World-Erfahrung aus der Ego-Perspektive verloren zu haben. Nicht selten setzen wir uns hierbei auch wieder im Nahkampf mit Fäusten, Baseballschläger und Co. zur Wehr, während wir das Platzen und Bluten der Gliedmaßen mitverfolgen. Sicher nichts für schwache Mägen...

Was es sonst noch zu sehen gab

Natürlich ist das bei Weitem noch nicht alles gewesen, was uns die 120-minütige Eröffnungsnacht spendiert hat. Unterhalb haben wir dir deswegen alle weiteren Titel der Opening Night Live 2022 in Reihenfolge ihrer Ausstrahlung präsentiert.

Everywhere – Multiversum-Spieleprojekt von Ex-Rockstar-Chef Leslie Benzies

Multiversum-Spieleprojekt von Ex-Rockstar-Chef Leslie Benzies Dune Awakening – Open-World-Survival-MMO im namensgebenden Universum

Open-World-Survival-MMO im namensgebenden Universum The Lords of the Fallen – Sequel (ohne 2 im Namen) zum Soulslike von 2014

Sequel (ohne 2 im Namen) zum Soulslike von 2014 Moving Out 2 – Fortsetzung zum kurzweiligen Koordinations-Koop-Spaß

Fortsetzung zum kurzweiligen Koordinations-Koop-Spaß New Tales from the Borderlands – Sequel zum Adventure-Ausflug der IP

Sequel zum Adventure-Ausflug der IP Dying Light 2 Bloody Ties – DLC zum gleichnamigen Hauptspiel

DLC zum gleichnamigen Hauptspiel Tortuga: A Pirates Tale – Trailer zum künftigen Freibeuterabenteuer auf hoher See

Trailer zum künftigen Freibeuterabenteuer auf hoher See Marauders – Space-Survival-Shooter mit Parallelen zu Escape from Tarkov

Space-Survival-Shooter mit Parallelen zu Escape from Tarkov Destiny 2: Lightfall – Die neueste Erweiterung des Service-Titels

Die neueste Erweiterung des Service-Titels Sonic Frontiers – Neue Infos zur Story vom Open-World-Ausflug des blauen Igels

Neue Infos zur Story vom Open-World-Ausflug des blauen Igels Under the Waves – Bildhübscher Ausflug in die finsteren Meerestiefen

Bildhübscher Ausflug in die finsteren Meerestiefen Goat Simulator 3 – Ziegen mit Laserstrahlen... mehr musst du nicht wissen

Ziegen mit Laserstrahlen... mehr musst du nicht wissen Return to Monkey Island – Neue Bilder, Vorbestellerboni und Verkündung des Releases am 19. September

Neue Bilder, Vorbestellerboni und Verkündung des Releases am 19. September Friends vs. Friends – Bunter Mix aus Shooter und Kartenspiel mit Tieren in der Hauptrolle

Bunter Mix aus Shooter und Kartenspiel mit Tieren in der Hauptrolle Stranded: Alien Dawn – Survival-Ableger auf fremdartigem Planeten

Survival-Ableger auf fremdartigem Planeten Atlas Fallen – Neues Fantasy-Action-RPG für PS5, Xbox Series X und PC

Neues Fantasy-Action-RPG für PS5, Xbox Series X und PC Homeworld 3 – Hübsches, aber weitgehend klassisches Weltraum-RTS-Vergnügen

Hübsches, aber weitgehend klassisches Weltraum-RTS-Vergnügen Genshin Impact – Neue Bilder zum umfassenden Update mit Patch 3.0

Neue Bilder zum umfassenden Update mit Patch 3.0 Honkai Star Rail – Neues Sci-Fi-Strategie-RPG im Anime-Look von Hoyoverse

Neues Sci-Fi-Strategie-RPG im Anime-Look von Hoyoverse High on Life – Shooter vom Rick & Morty-Schöpfer mit ersten Bildern zu Bosskämpfen

Shooter vom Rick & Morty-Schöpfer mit ersten Bildern zu Bosskämpfen The Expanse – Der kommende Ableger von Telltale entführt uns ins bedrohliche Weltraum-Setting der gleichnamigen Serie

Der kommende Ableger von Telltale entführt uns ins bedrohliche Weltraum-Setting der gleichnamigen Serie Killer Clowns From Outer Space: The Game – Die kultigen Clowns sind ab 2023 im asymmetrischen Multiplayer-Horror los

Die kultigen Clowns sind ab 2023 im asymmetrischen Multiplayer-Horror los Scars Above – Neuer Trailer zum Third-Person Action-Shooter im All

Neuer Trailer zum Third-Person Action-Shooter im All Wyrdsong – Neues Projekt von Fallout- und TES: Skyrim-Industrie-Veteranen

Neues Projekt von Fallout- und TES: Skyrim-Industrie-Veteranen Age of Empires 4 – Release des kostenlosen Addons "Ottomans and Malians" am 25. Oktober

Release des kostenlosen Addons "Ottomans and Malians" am 25. Oktober Gotham Knights – Trailer zu Antagonisten und Vorverlegung der Veröffentlichung auf den 21. Oktober

Trailer zu Antagonisten und Vorverlegung der Veröffentlichung auf den 21. Oktober Where Winds Meet – Vorstellung des hübschen Ausflugs in die chinesische Kaiserzeit

Vorstellung des hübschen Ausflugs in die chinesische Kaiserzeit Park Beyond – Der Baukasten für alle Tycoon-Freunde liefert neues Gameplay und erscheint 2023

Der Baukasten für alle Tycoon-Freunde liefert neues Gameplay und erscheint 2023 Warhammer 40000: Darktide – Wuchtiger Koop-Titel im 40K-Universum mit massiven Gegnerhorden

Wuchtiger Koop-Titel im 40K-Universum mit massiven Gegnerhorden Blacktail – Hexe trifft auf Pfeil und Bogen in diesem Abenteuer, was noch im Winter 2022 erscheint

Hexe trifft auf Pfeil und Bogen in diesem Abenteuer, was noch im Winter 2022 erscheint Phantom Hellcat – stylisches Action-Adventure mit hübschen Kämpfen und Effekten

stylisches Action-Adventure mit hübschen Kämpfen und Effekten Crossfire X – Ankündigung des neuen Updates

Ankündigung des neuen Updates Dorfromantik – Verkündung des Switch-Ports und Release am 29. September 2022

Gamescom Award 2022

(Image credit: Gamescom, Koelnmesse GmbH)

Neben neuen Spielevorstellungen wurde einigen der heißerwarteten Game-Releases der nächsten Monate die Ehre zuteil als Gewinner der Gamescom Awards in einigen Kategorien gekürt zu werden. Die Kategorien und Gewinner lauten wie folgt:

Most Wanted PC ( Am meisten erwartetes PC-Spiel ): Metal Hellsinger

Am meisten erwartetes PC-Spiel Most Wanted Xbox ( Am meisten erwarteter Xbox-Titel ): The Last Case of Benedict Fox

Am meisten erwarteter Xbox-Titel Gamescom goes green: Ukie

Ukie Most Wanted PlayStation (Am heißesten erwarteter PlayStation-Titel): Lies of P

Wie geht es weiter?

Natürlich markiert die Gamescom Opening Night 2022 lediglich den Start von Europas größter Spielemesse. Folglich darfst du dich in den kommenden Tagen auf weitere News, Gameplay-Inhalte oder Interviews zu deinen begehrtesten Videospieltiteln und deren Entwickler freuen.

