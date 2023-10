Chrome erhält 5 nennenswerte Updates, um deine Browsererfahrung auf das nächste Level zu bringen – und so benutzt du selbige

Google hat jüngst gleich fünf neue Aktualisierungen für die hauseigene prädiktive Suche angekündigt, von denen die ersten noch im Verlauf der aktuellen Woche erscheinen sollen. Entsprechend kannst du schon in wenigen Tagen mit der verbesserten Suchleiste unter Google Chrome (sowie ChromeOS-fähigen Geräten) herumexperimentieren.

Der Suchgigant kündigt eben jenes Update in einem Blogpost am Mittwoch an und versprach, dass die Verbesserungen das Surfen mithilfe der Adressleiste von Chrome "noch viel schneller" gestalten werden.

Hier nun also ein detaillierter Blick auf die Highlights:

Smartere Autovervollständigung

Wenn du eine Frage hast, willst du die Antworten schnell finden – logisch.

Mit einer aktualisierten Adressleiste soll die Suchmaschine von Google dir deswegen künftig noch besser vorhersagen können, wonach du suchst, selbst wenn du den Anfang der URL nicht richtig schreibst.

Wenn du zum Beispiel Flüge eingibst, schlägt dir die Omnibar von Chrome auf dem Desktop vor, dich direkt zu Google Flights weiterzuleiten. Dabei können auch persönliche Vorlieben wie die bevorzugte Fluggesellschaft berücksichtigt werden. Eine tolle Ergänzung, auch wenn noch nicht bekannt ist, wann die Änderung endlich auch für Mobilgeräte eingeführt wird.

Dynamische Ergebnisse

Die Suchleiste in Chrome ist jetzt reaktionsschneller, sodass Nutzer*Innen schneller und besser sichtbare Ergebnisse erhalten, sobald sie den ersten Buchstaben ihrer Suchanfrage eintippen.

In Kombination mit einem neuen Layout bedeutet das also einen schnelleren und besser lesbaren Zugang zu ebenso rasch benötigten Informationen. Ein Update von dem zweifelsohne ein jedes Mitglied der Nutzergemeinde profitiert ... wenn vorerst auch nur auf dem Desktop.

Das Chrome-Update kann URLs in der Adressleiste inzwischen zuverlässig und ganz automatisch korrigieren (Image credit: Google)

Tippfehler-Korrekturen

Jeder kennt es: In der Eile, tippt man dann doch einmal die Wörter schneller in die URL als es womöglich angebracht wäre und so kommt es zum ein oder anderen Tippfehler – Vokale werden vertauscht, andere Unregelmäßigkeiten treten auf ... wie gesagt: Alles irgendwie bekannt.

Chrome soll eben jene Tippfehler nun aber noch schneller und zuverlässiger erkennen, wobei dir so prompt gezeigt wird, welche Website-Ergebnisse der Eingabe ähnlich sind (mitunter auch basierend auf deinen zuvor besuchten Websites).

Das Lesezeichen-Chaos ist Schnee von gestern

Nutzer*Innen, die sich stark auf Lesezeichen verlassen, um den Überblick über die eigenen Lieblingswebseiten zu behalten, dürften diesem Update besonders sehnsüchtig entgegenblicken: Mit Chrome kannst du nämlich fortan deine Lesezeichenordner nach Belieben durchsuchen und so versteckte Seiten viel leichter finden.

Dabei ist es auch komplett egal, ob du eine umfangreiche Sammlung von Lesezeichen hast oder einfach nur effizienter auf bestimmte Favoriten zugreifen magst, die Funktion wird dir in jedem Fall dabei helfen, organisierter zu bleiben und endlich zu finden, was du brauchst.

Vergiss jedoch bitte nicht, dass du künftig auch den Namen des Lesezeichenordners angeben musst, um Lesezeichen über die Adressleiste ausfindig zu machen.

Google wird's wissen – Beliebte Seiten und Lösungen in Sekundenschnelle

Hast du schon einmal nach einer Antwort gesucht, aber nicht gewusst, wo genau du hierfür überhaupt suchen sollst?

Google hat dieses Dilemma mit seinem neuesten Update gelöst und teilt eben jene Lösung nun auch mit der breiten Benutzergemeinde. Selbst wenn du bestimmte Websites noch nie besucht hast, schlägt die Suchmaschine dir künftig die beliebtesten Homepages vor, die mit deiner Anfrage in Verbindung stehen. Diese Funktion sorgt also dafür, dass du mit keinem einzigen Problem viel länger mehr im Dunkeln tappen musst. Und eben deswegen findest du fortan auch blitzschnell genau die Infoquelle, die du dir wünschst.

Summa Summarum sei gesagt, dass Google sich hier echt nicht Lumpen lässt und seine Vormachtstellung als Suchmaschinen-Krösus mit weiteren pfiffigen Aktualisierungen fortlaufend manifestiert. Indessen ist es eigentlich nur noch an uns, selbst einmal herauszufinden, wie gut das Ganze in der größtmöglichen Belastungsprobe funktioniert.

Stichwort Google: Der Suchmaschinen-Gigant lässt sich auch in anderen Bereichen derzeit nichts zuschulden kommen und stellt neben brandaktuellen (und grandiosen) Smartphones in Form der Google Pixel 8-Serie auch fette Chromebook-Upgrades mit der Plus-Serie sowie ChromeOS Flex in Aussicht! Jetzt unbedingt hineinlesen und selbst ein Bild vom aktuell womöglich größten Wohltäter im Tech-Segment machen!