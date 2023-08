macOS Sonoma steht praktisch schon vor der Tür: Und das sind meine 3 Lieblingsfunktionen für Safari

Während das bevorstehenden macOS Sonoma-Update in greifbare Nähe rückt, gibt es reichlich Aufregung und Vorfreude rund um all die frischen Änderungen, die Apple da im Gepäck haben könnte und welche den besten Mac(Books) einen frischen Anstrich verleihen. Mit dabei sind übrigens auch eine ganze Reihe von Safari-Optimierungen, die ich mir bereits im Vorfeld zu Gemüte führen konnte. Und gleich drei meiner Highlights will ich dir unterhalb einmal genauer vorstellen.

Profile

Ja, Chrome und wahrscheinlich jeder andere Webbrowser haben schon seit langem Profile ... aber das bedeutet nicht, dass ich nicht froh darüber sein kann, dass Apple nun eben diese Funktion auch für Safari-Nutzer endlich nachreicht. Es geht aber nicht nur um separate Benutzerprofile und die Nutzung mit mehreren Personen. Denn immerhin erlaubt das neue Feature auch zwischen Arbeits- und persönlichem Profil zu trennen und so beispielsweise eine bessere Struktur der Dinge, die für unterschiedliche Tätigkeiten im Tagesverlauf relevant sind. Besonders gut für alle, die sich nur allzu gern einmal während der Arbeits-Session durch YouTube und Co. ablenken lassen!

Ich für meinen Teil finde es jedenfalls toll, dass mein Arbeitsfluss so besser strukturiert ist und ich separate Aufgaben entlang unterschiedlicher Browsergruppen und Tabs überschaubarer gestalten kann. Ein Profil für alles Relevante zu den Neuigkeiten aus der Technik-Welt, eines für die Feierabendunterhaltung und ein letztes für meine Freundin, die so störfrei ihrer Shopping-Lust nachgehen kann – einfach praktisch!

Desktop-Leseliste (Widget)

Auch Desktop-Widgets sind ja ein elementarer Bestandteil des Sonoma-Updates. Entsprechend dürfte es wenig verwundern, dass eines meiner größten persönlichen Highlights ein Safari-Desktop-Widget ist, was schnellen Zugang zu Einträgen meiner Leseliste gewährt. So kann ich bequem auf meine Nachrichtendienste des Vertrauens zurückgreifen, die Uploads meiner Lieblingsyoutuber auschecken oder aber Amazon unsicher machen ... und das noch, bevor ich überhaupt Safari geöffnet habe!

Und das scheint für Apple auch gezielt einer der neuen Dreh- und Angelpunkt des Widget-Konzeptes gewesen zu sein: Besser Zugänglichkeit auf einzelne Applikationen oder Inhalte, die bequem vom Desktop aus angesteuert werden können. Minimiere den Aufwand, maximiere das Vergnügen!

Mehr Privatsphäre im Browser des Vertrauens

Das private Browsen schien in Sachen Updates und Funktionserweiterung zunehmend ins Hintertreffen geraten, erhält nun aber endlich eine lang überfällige Auffrischung! Die Verwendung eines privaten Browserfensters stellt sicher, dass deine Suchhistorie im Browser nicht gespeichert wird und auch auf anderen Apple-Geräten nicht einsehbar ist – spätestens bei der Organisation der Weihnachtsgeschenke äußerst praktisch, aber auch sonst ein gern gesehenes Feature.

Mit Version 17 von Safari können wir nun aber noch mehr vom privaten Browservergnügen erwarten! "Locked Private Browsing" beispielsweise kann auf Wunsch einzelne Registerkarten sperren, sodass diese auch in Momenten der Unaufmerksamkeit oder des Verlassens des Arbeitsplatzes uneinsehbar bleiben. Willst du Zugriff, musst du ein zuvor vergebens Passwort eintippen, was im Idealfall dein gut gehütetes Geheimnis bleibt.

Aber auch hinter den Kulissen tut sich einiges und so wird deine private Browsernutzung künftig kein Link-Tracking mehr von aufgerufen Webseiten durchgehen lassen. Außerdem kannst du auf Wunsch auch deinen Tab oder gar dein ganzes Profil wieder Fingerabdruck zusätzlich absichern.

Mehr Schutz deiner Daten bei der Webnutzung geht ja nun wirklich nicht!