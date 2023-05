Last-Minute-Geschenkideen für den Vatertag 2023

Included in this guide:

Der Vatertag steht vor der Tür (am Donnerstag, den 18. Mai) und wenn du auf der Suche nach dem perfekten Geschenk bist, dann haben wir das Richtige für dich. Wir haben das Internet durchforstet, um dir die 10 besten Vatertagsgeschenke für technikbegeisterte Papas zu präsentieren.

Unser Guide enthält eine große Auswahl an technischen Geschenken in verschiedenen Preisklassen von Marken wie Apple, Amazon, Sony und vielen mehr. Egal, ob er ein Fitness-Fanatiker, ein Film- und Musikliebhaber oder jemand ist, der gerne eine gute Tasse Kaffee trinkt - in unserem Guide für Vatertagsgeschenke findest du ein Gerät, das ihm ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert.

Die 10 besten Geschenkideen zum Vatertag

(Image credit: Ida Blix)

Der Fitbit Charge 5 ist der perfekte Fitnessbegleiter für Papa, wenn er z. B. seine EKG- und EDA-Messwerte festhalten will. Aber auch erstklassigen Apps für Laufen, Schwimmen, Radfahren und viele weitere Aktivitäten sind darauf zu finden. Und ganz nebenbei kann er dabei auch noch Stress und Schlaf überwachen.

Das hervorstechendste Merkmal der Charge 5 ist jedoch die integrierte GPS-Unterstützung. Wenn dein Vater also begeisterter Wanderer oder Bergsteiger ist und die Entfernung seiner Läufe genau verfolgen will, dann ist dieser Tracker genau das Richtige.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Die WH1000XM4 von Sony (Öffnet sich in einem neuen Tab) gehören zu den besten Kopfhörern der letzten Jahre (Öffnet sich in einem neuen Tab) und bieten mit Noise-Cancelling ein Feature, dass du, wenn du es einmal ausprobiert hast, nie wieder missen willst. Egal, ob Papa auf Reisen, beim Spazierengehen oder in einem geschäftigen Büro ist, die Kopfhörer passen sich der Umgebung an und filtern die Hintergrundgeräusche entsprechend an. Die Bluetooth-Kopfhörer liefern außerdem einen kraftvollen Klang, der sich ganz einfach über den Berührungssensor steuern lässt, haben eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden und lassen sich schnell aufladen. Was will man mehr?

(Image credit: Amazon)

Wenn du den Echo 5 nicht schon letzte Woche deiner Mutter geschenkt hast, könnte der smarte Display wiederum ein hervorragendes Geschenk zum Vatertag sein. Durch die integrierte Amazon Alexa kann er als Erinnerungsstütze dienen, Musik abspielen, Videos zeigen und vieles mehr. Und das alles nicht nur ohne die Hände zu benutzen, er erfordert nicht einmal eine Verbindung zu anderen smarten Geräten, um seine Vorteile voll auszuschöpfen. Trotzdem ist er natürlich kompatibel mit solchen und kann etwa das Licht einstellen, die Temperatur regeln oder sogar den Fernseher einschalten. Zusätzlich kann das Display auch als digitaler Bilderrahmen verwendet werden.

4. Anova Culinary Sous Vide Präzisionskochgerät Beherrsche die schärfste Kochtechnik 219 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) 424,88 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Auch für leidenschaftliche Köche haben wir etwas, den Anova Sous Vide. Bei der Sous Vide Garmethode werden Lebensmittel in Beuteln zubereitet, die in Wasser getaucht sind, das auf einer genau kontrollierten Temperatur gehalten wird. Um ein Sous Vide zu benutzen, muss er nur einen Topf mit Wasser füllen, die gewünschte Temperatur und Zeit einstellen und schon kann Papa alles (Fleisch, Souffle, Karotten) perfekt garen. Mit der kompatiblen App kann er aus der Ferne kochen, so dass er nicht in der Küche stehen muss, um auf das Essen zu warten. Papa hat außerdem Zugang zu über 1.000+ Rezepten sowie Videos und Guides für jede empfohlene Mahlzeit.

(Image credit: Sonos)

Verdient der beste Vater der Welt nicht den besten Bluetooth-Lautsprecher (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Welt? Wenn es das ist, was du willst, dann ist der Sonos Roam eindeutig das Richtige. Er hat einen unglaublichen Klang und liefert Spitzenqualität aus einem tragbaren Gerät, das sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden kann. Das heißt, er ist der perfekte Lautsprecher, wenn dein Vater gerne Gäste empfängt oder einfach nur High-Fidelity-Sound schätzt. Er muss sich auch keine Sorgen machen, dass er auf einer Party umgestoßen wird - er ist nach IP67 zertifiziert und kann mehr als nur ein paar Spritzer vertragen.

(Image credit: Future)

Sollen es lieber In-Ears sein? Dann schenke deinen Vater doch die bequemen und schicken AirPods Pro. Die kabellosen Earbuds verfügen über den leistungsstarken H1-Chip von Apple, der die Sprachsteuerung mit Siri ermöglicht, damit du Wegbeschreibungen abrufen, Songs überspringen und Anrufe tätigen kannst, ohne die Hände zu benutzen. Die kabellosen Earbuds verfügen jetzt über Active Noise-Cancelling, um unerwünschte Geräusche zu unterdrücken, und der Transparency-Modus ermöglicht es dir, Außengeräusche hereinzulassen, wenn du sie brauchst. Die schweißresistenten AirPods sind außerdem mit neuen Silikonaufsätzen in drei verschiedenen Größen ausgestattet, die für einen bequemen und sicheren Sitz sorgen.

(Image credit: TechRadar)

7. Apple Watch 6 Verfolge deine Gesundheitsstatistiken und bleibe in Verbindung

Die Apple Watch 6 ist zwar nicht mehr das neueste Modell, da die Neuerungen sich aber in vielen Bereichen auf Details beschränken, ist diese hier trotzdem ein erstklassiges Geschenk für den Vater, der immer unterwegs ist und in Verbindung bleiben muss. Die Smartwatch (Öffnet sich in einem neuen Tab) verfügt über zahlreiche Features wie Aktivitäts-, Trainings- und Kalorienzähler und enthält jetzt auch eine Schlaf-App, die dir hilft, eine regelmäßige Schlafenszeit einzurichten, um besser schlafen zu können. Die Series 6 enthält außerdem neue Gesundheitsfeatures wie die Überwachung des Blutsauerstoffs und eine EKG-App, die dich bei unregelmäßiger Herzfrequenz alarmiert.

(Image credit: XGIMI)

8. XGIMI MoGo 2 Pro DIE Alternative zu immer größer werdenden TVs 19,07 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Proshop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) 29 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei CoolStuff DE (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Liebt dein Vater Filme und das Kino? Dann könnte der XGIMI MoGo 2 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab) das perfekte Geschenk sein, denn er bietet eine riesige Bildschirmdiagonale und wiegt dabei nur etwa 1 kg. Er ist also perfekt geeignet, wenn die immer wuchtiger werdenden TV-Geräte deinem Vater mittlerweile einfach zu groß geworden sind. Seine besondere automatische Bild- und Trapezkorrektur macht ihn zudem noch flexibler, als er durch seine praktische Größe ohnehin schon ist und schafft damit ein Heimkinoerlebnis, das man gesehen haben muss.

Mit der Ring Video Doorbell Pro schenkst du nicht nur ein tolles technisches Gerät, sondern ein sicheres Zuhause. Der Ring Pro arbeitet mit Alexa zusammen und sendet Benachrichtigungen an Echo-Geräte, so dass du Besucher hören und mit ihnen sprechen kannst. Die Ring Video Doorbell Pro sendet auch Benachrichtigungen an sein Smartphone, wenn eine Bewegung erkannt wird oder wenn jemand an der Tür klingelt, sodass er sein Zuhause von überall aus im Blick halten kann. Dazu dient auch die erweiterte Bewegungserkennung mit einer Kameraansicht, die innerhalb der vom Benutzer eingestellten Bewegungszonen Bewegungsalarme erzeugt.

(Image credit: Nespresso)

Auch den Nespresso Vertuo Next haben wir dir bereits anlässlich des Muttertags vorgeschlagen. Solltest du für sie jedoch bereits etwas anderes gefunden haben, ist das aber kein Problem. Vielleicht ist dein Vater ja genauso ein Genießer. Diese Espressomaschine bietet aber nicht nur köstlich cremigen Espresso in vielen Geschmacksrichtungen, sondern ist auch wirklich einfach zu bedienen.

Die Zeiten des händischen Kaffeebohnen mahlens ist nämlich schon lange vorbei. Stattdessen muss er einfach nur die Kapsel einlegen und die Maschine erledigt den Rest, indem der Barcode der Kapsel ausgelesen wird. Und da der Nespresso Vertuo Next zudem nicht allzu groß ist, nimmt er auch keinen wertvollen Platz auf der Arbeitsplatte weg.