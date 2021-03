Bestes Tablet für Senioren 2021 - Seniorentablets im Test

REASONS TO AVOID

Tablets sind schon lange ein nützliches Accessoire für ältere Menschen. Doch besonders im letzten Jahr gewinnen sie immer mehr an Bedeutung. Die Covid-19 Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen haben uns gezeigt, wie ausgegrenzt Menschen sein können, wenn sie bisher auf digitale Produkte wie Smartphones, Tablets oder Laptops verzichten wollten (und konnten).

Wurde das Internet von den Großeltern oftmals noch als "neumodischer Kram" bezeichnet, wagen sich die älteren Herrschaften mittlerweile immer öfter in die digitalen Gefilde. Nicht zuletzt, um trotz Lockdown weiterhin am Leben der Bekannten, Verwandten und Kinder teilhaben zu können. Das Enkelkind aufwachsen sehen? Klappt mit unseren Empfehlungen ganz einfach, so geht auch der 90-jährigen Großmutter die Videotelefonie leicht von der Hand und Omi kann beim Auspusten der Kerzen auf der Geburtstagstorte oder den ersten Schritten trotz weiterer Entfernungen mit ihrem Senioren Tablet live dabei sein.

Durch die Kombination von großen, hochauflösenden Displays und Tasten mit handlichen Formfaktoren sind Tablets nur geringfügig weniger portabel als Smartphones, bieten aber auf Knopfdruck eine Fülle weiterer Funktionen. Videotelefonie ist nur einer der Hauptbereiche, für den ein Tablet geeignet ist. So lassen sich zudem auch Spiele für Senioren auf dem Tablet spielen oder im Forum für Senioren nach Informationen und Zerstreuung suchen. Sprachassistenten wie Siri oder Amazon Alexa unterstützen zudem sehbehinderte, altersweitsichtige oder blinde Menschen im Alltag und erleichtern die Bedienung ihres Seniorentablets.

Es kann schwierig sein zu erkennen, welches das beste Tablet ist, das man einem Senior kaufen kann, vor allem, wenn er noch nie eines benutzt hat. Es mag zwar verlockend sein, zu denken, dass Apple das intuitivste Tablet-Betriebssystem unter den heutigen Anbietern bietet, aber Android hat große Fortschritte bei der Vereinfachung der Benutzererfahrung gemacht - und es gibt eine weitaus größere Anzahl von Geräten, die mit Googles Betriebssystem laufen.

Was kostet ein Tablet für Senioren? In unserem Senioren Tablet Vergleich findest du viele Optionen, die zwischen 150 € und 500 € kosten. Allerdings haben wir auch ein paar Modelle eingefügt, die einen Preis von mehr als 650 € haben. So kannst du je nach Vorliebe das für dich ideale Tablet finden.

Unabhängig davon, welche Tablet-Marke du für dich selbst oder für einen älteren Verwandten kaufen möchtest, kannst du mit unserer Top-Auswahl für die besten Senioren Tablets nicht viel falsch machen. Also, welches Tablet ist für Senioren geeignet?

Tablet für Senioren - unsere Bestenliste im Überblick:

Apple iPad Pro 9.7 Kindle Fire HD Microsoft Surface Go Samsung Galaxy Tab A Apple iPad mini Samsung Galaxy Tab S6 Asus ZenPad 3S 10 Huawei MediaPad T3 10 Zoll Microsoft Surface Pro 6

Apple iPad Pro 9.7 (Image credit: Apple)

1. Apple iPad Pro 9.7 Das High-End-Tablet für Senioren 338,66 € Anzeigen bei Galaxus.de 494 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Einfach zu bedienen Scharfes Display Leicht zu transportieren Kompatibel mit Apple Pencil

Apple-Geräte werden oft für ihre Einfachheit kritisiert, und genau deshalb sind sie so gute Geräte für Senioren. Das iPad Pro 9.7 von Apple ist das beste Tablet des Unternehmens für Senioren, dank seines gestochen scharfen Displays, das ein Gleichgewicht zwischen Größe und Tragbarkeit schafft.

Es verfügt außerdem über die True Tone Technologie, die sich durch Anpassung des Weißabgleichs an deine Umgebung anpasst, was in Kombination mit der hohen Helligkeit Bilder hervorhebt und Text leichter lesbar macht.

Es ist Apples günstigstes Tablet, das mit einem Apple Pencil und einer offiziellen Tastaturabdeckung verwendet werden kann, was es zu einer großartigen Option macht, wenn du gelegentlich eine E-Mail schreiben oder dich über Messenger unterhalten willst, ohne umständlich auf das Glasdisplay des iPad tippen zu müssen.

Kindle Fire HD 10 (Image credit: Amazon)

2. Kindle Fire HD Das beste günstige Seniorentablet 84,99 € Anzeigen bei notebooksbilliger.de Sehr günstig Alexa Kindle ebooks

Das Kindle Fire HD ist nach wie vor Amazons günstigstes Tablet, was es zu einer geeigneten Option für Senioren mit kleinem Budget macht. Es gibt zwei Hauptversionen, das Fire HD 8 und das Fire HD 10, die jeweils einen 8- bzw. 10-Zoll-Bildschirm haben und beide eine Full-HD-Auflösung bieten. Das ist zwar bei weitem nicht der schärfste Bildschirm auf dem Markt, aber er stellt Webseiten und Text immer noch scharf genug dar, um ein einfaches Lesen zu ermöglichen. Das Fire HD 8 ist außerdem besonders portabel und eignet sich gut zum Lesen von Kindle-Ebooks.

Das Fire HD kommt mit Alexa, Amazons eingebautem persönlichen Assistenten, der für Senioren nützlich sein wird, die nicht allzu oft auf den Bildschirm tippen wollen; er kann für alles verwendet werden, von der Suche im Internet bis zum Öffnen von Apps, um eine Wettervorhersage zu erhalten oder um Filme während der Wiedergabe zu pausieren. Apples Siri ist ebenso fähig, aber in dieser Preisklasse nicht erhältlich.

Microsoft Surface Go (Image credit: Microsoft)

3. Microsoft Surface Go Senioren Tablet mit vertrauter Desktop-Oberfläche 339 € Anzeigen bei Microsoft DE 880 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Vertraute Windows-Oberfläche Angemessener Preis Qualitativer Bildschirm und Audio

Das Surface Go ist Microsofts erschwingliches Surface Tablet, und es ist eine großartige Option für Senioren, die mehr nach einem Desktop-Computer-Erlebnis suchen, aber nicht viel Geld ausgeben wollen. Auf dem Tablet läuft die Vollversion von Windows 10, so dass Nutzer eine große Auswahl an Anwendungen installieren können, und auf dem Bildschirm kann mit dem magnetischen Surface Pen von Microsoft gekritzelt werden.

Dieses Convertible-Tablet hat ein fantastisches Display, das keine Probleme für alternde Augen verursacht, und es wird durch hervorragende Lautsprecher ergänzt, die das Ansehen von Videos und die Nutzung der eingebauten Webcam des Tablets zu einem Vergnügen machen. Mit dieser Webcam können sich die Nutzer mit der Windows Hello Gesichtserkennung bei Windows anmelden, was ein großes Plus für Senioren ist, die nicht immer wieder Passwörter eintippen wollen.

Unseren Testbericht zum Microsoft Surface Go findest du hier

Samsung Galaxy Tab A (Image credit: Samsung)

4. Samsung Galaxy Tab A Bestes Android Tablet für Senioren 159,97 € Anzeigen bei Galaxus.de 4 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Gute Kamera Solide Verarbeitung Detailliertes Display

Von der überraschend guten Kamera bis hin zur soliden Verarbeitungsqualität und dem leistungsstarken Prozessor ist das Samsung Galaxy Tab A eine tolle Budget-Option für Senioren, die ein kleineres Tablet mit Android-Betriebssystem suchen. Es läuft außerdem mit Android 9 Pie, was bedeutet, dass die Nutzer mindestens ein weiteres Jahr lang die neuesten Updates erhalten werden.

Das Tablet kam Anfang 2019 als Konkurrent für das iPad mini auf den Markt, und obwohl es an vielen Fronten nicht mithalten kann, bietet es ein attraktives Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln und Unterstützung für Samsungs S-Pen, der ihm ähnliche Fähigkeiten zum Zeichnen und Notieren verleiht, wie wir sie von den Note-Smartphones des Unternehmens kennen.

Apple iPad mini (Image credit: Apple)

5. Apple iPad mini Das portable iPad für Senioren Prime 79,34 € Anzeigen bei Amazon 173 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Leicht zu tragen Hohe Qualität Gute Akkulaufzeit

Für die Älteren, die nach dem fähigsten Tablet für die Hosentasche suchen, ist das iPad mini schwer zu schlagen. Seine winzige Größe macht es zur besten Option im Hinblick auf Portabilität, aber es ist bei weitem nicht das billigste Tablet in Apples Sortiment - es kostet sogar mehr als Apples 9,7-Zoll-Version.

Und natürlich ist sein kleineres 7,9-Zoll-Display weniger geeignet, um Text und andere Bildschirmelemente zu vergrößern, damit sie besser lesbar sind. Es gibt kaum etwas, das dieses kleine, aber mächtige iPad nicht kann, dank seiner beeindruckenden Liste von Spezifikationen, die unter der Haube liegen. Auch die Akkulaufzeit ist eindrucksvoll und reicht je nach Aufgabe für bis zu 10 Stunden.

Hier findest du unseren Testbericht zum Apple iPad mini

Samsung Galaxy Tab S6 (Image credit: Samsung )

6. Samsung Galaxy Tab S6 Laptop-ähnliches Tablet für Senioren 579 € Anzeigen bei Galaxus.de AMOLED-Display Eingabestift Kann wie ein Laptop genutzt werden

Das Samsung Galaxy Tab S6 hat ein wunderschönes Super-AMOLED-Widescreen-Display, das Senioren (und alle anderen) zu schätzen wissen werden. Es tritt gegen Apples iPad Pro-Reihe an, kostet etwas weniger Geld, kommt aber mit Samsungs S Pen Stylus, der zur sicheren Aufbewahrung in einen magnetischen Bereich direkt unter der Hauptkamera passt und dort seinen Akku nach 90 Minuten wieder selbst auflädt.

Sowohl das Galaxy Tab S6 als auch Apples iPad Pro lassen sich in Verbindung mit separat zu erwerbenden Tastaturen wie Laptops nutzen. Wenn es um Komfort geht, fühlt sich das Tab S6 locker wie das schlankere der beiden Geräte an, dank der weicheren Kanten, des dünneren Gehäuses (nur 0,2 mm, wohlgemerkt) und des deutlich leichteren Rahmens (420 g gegenüber 468 g). Sei dir nur bewusst, dass es, wie jedes moderne iPad, keine Kopfhörerbuchse hat - Kopfhörer mit Kabel kommen also nicht in Frage.

Unseren Testbericht zum Samsung Galaxy Tab S6 findest du hier

Asus ZenPad 3S 10 (Image credit: Asus)

Das Asus ZenPad 3S 10 ist dank seines brillanten Displays mit 2K-Auflösung, Hi-Res-Audio-Unterstützung und schnellem Chipsatz eine tolle Option für Senioren, wenn sie vorrangig Medien genießen möchten. Es kombiniert das Design eines iPads mit der Flexibilität von Android - und vor allem verfügt es über einen erweiterbaren Speicher, den du bei einem Tablet von Apple wahrscheinlich nie finden wirst.

Im Gegensatz zu moderneren Tablets verfügt das ZenPad S3 10 über eine Kopfhörerbuchse und einen USB-Typ-C-Anschluss, wodurch es mit der zunehmenden Anzahl an nützlichen Adaptern und Netzteilen auf dem Markt kompatibel ist. Außerdem ist es mit rund 430 g unglaublich leicht.

Hier findest du unseren Testbericht zum Asus ZenPad 3S 10*

Huawei MediaPad T3 10 Zoll (Image credit: Huawei)

8. Huawei MediaPad T3 10 Zoll Gutes, günstiges Android Tablet für Senioren Prime 145,21 € Anzeigen bei Amazon Gut und günstig Ideal zum Streamen von Videos Augen-Pflege

Auf dem Papier hat das 10-Zoll-Display des Huawei MediaPad T3 nichts Besonderes zu bieten. Es hat eine HD-Auflösung, die im Vergleich zu konkurrierenden Tablets niedrig ist. Sein IPS-Panel (das ihm anständige Blickwinkel verleiht) und der Blaulichtfilter (der die Ermüdung der Augen reduziert) machen es jedoch zu einer interessanten Option für Senioren, die Wert auf Komfort legen.

Es ist aus einem soliden Stück glattem, eloxiertem Aluminium gefertigt, wodurch es gut in der Hand liegt. Du wirst dieses Tablet aufgrund seiner mageren Ausstattung nicht für viel mehr als grundlegende Aufgaben verwenden wollen, aber für allgemeine Unterhaltung und Videostreaming ist es eine günstige und gute Alternative.

Den Testbericht zum Huawei MediaPad T3 10 Zoll* findest du hier

Microsoft Surface Pro 6 (Image credit: Microsoft)

9. Microsoft Surface Pro 6 Premium-Windows-Erlebnis in einem Seniorentablet 659 € Anzeigen bei Amazon 817 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Laptop-Erfahrung Leicht zu transportieren Vernünftiges Preisschild

Das Surface Pro 6 ist die perfekte Wahl für Senioren, die ein Tablet suchen, das sich in ein überzeugendes Windows-10-Laptop-Erlebnis verwandeln lässt. Microsofts Premium-Hybrid-Tablet verfügt über ein attraktives 12,3-Zoll-PixelSense-Display mit 2.736 x 1.824 Pixeln, das genauso gut (oder noch besser) ist wie bei vielen seiner Konkurrenten.

Trotz der leistungsstarken Ausstattung ist das Gerät sehr handlich: Es wiegt nur 770 g und ist 8,5 mm dick. Während das Surface Go aufgrund seines weitaus günstigeren Preises für viele Senioren die bessere Wahl sein wird, ist das Surface Pro 6 bei weitem die beste Option, wenn Nutzer sich sowohl Leistung als auch Mobilität in einem intelligenten Paket wünschen.

Hier gelangst du zum Testbericht: Microsoft Surface Pro 6*

