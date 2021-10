Bestes Kinder-Tablet 2021: Die besten Tablets für Kinder im Test

Das beste Tablet für Kinder ist nicht so einfach zu finden wie das beste für Erwachsene. In der Regel ist ein spezielles Kinder-Tablet von Amazon oder Samsung eine bessere Wahl für kleine Kinder als ein vollwertiges iPad Pro für Erwachsene.

Tablets für Kinder sind oft etwas robuster als ihre Pendants für "die Großen" und gleichzeitig billiger, weil sie mit älteren oder weniger leistungsfähigen Prozessoren ausgestattet sind. Trotz der relativ geringen Ausstattung von Tablets für Kinder eignen sich diese Geräte ideal zum Spielen, Filme schauen, Bücher lesen oder Musik hören - also für all die Aktivitäten, die dein Kind wahrscheinlich mit seinem Gerät machen möchte.

Noch besser ist, dass diese Tablets in der Regel nur einen Bruchteil des Preises eines modernen Smartphones kosten und somit ein besseres Angebot für dein Kind darstellen. Außerdem bieten sie wichtige Kindersicherungen*, die im Vordergrund stehen. Wenn deine Kinder für längere Zeit drinnen bleiben müssen oder auf einer langen Reise mit dir unterwegs sind, sollten diese Tablets sie bei Laune halten.

Bevor du ein Tablet für Kinder kaufst, solltest du dir Gedanken darüber machen, wofür dein Kind das Gerät am ehesten verwenden wird, damit du auch mögliche Alternativen bei deinen Überlegungen mit einbeziehen kannst. Wenn es gerne liest, ist vielleicht das Amazon Kindle Kids Edition die bessere Wahl, während Spielefans vielleicht eine Switch Lite bevorzugen.

Wenn du jedoch überzeugt bist, dass ein Tablet die Lösung ist, dann lies weiter, um die besten Tablets für Kinder kennenzulernen.

Bestes Tablet für Kinder 2021:

1. Amazon Fire 7 (2019)

2. Amazon Fire HD 8 Kids Edition

3. Apple iPad 10.2 (2021)

4. Samsung Galaxy Tab A8

5. Amazon Fire HD 10 Kids Edition

6. Kurio Tab Connect

(Image credit: Amazon)

Amazons Fire-Reihe gibt es schon seit Ewigkeiten und sie hat zu Recht den Markt für günstige und gute Tablets erobert. Das Fire 7 ist eines der günstigsten Tablets auf dem Markt und in vielen bunten Farben erhältlich, was es zur idealen Wahl für Schulkinder und Jugendliche macht, die nach ihrem ersten Smart Device suchen.

Du solltest dich mit den Kinderschutzfunktionen vertraut machen, bevor du es kleinen Kindern übergibst, und erwarte für den Preis keine Spitzenleistung oder eine außergewöhnliche Akkulaufzeit, aber es gibt kaum ein anderes Tablet, das dem Fire 7 in puncto Preis und schiere Menge an Inhalten das Wasser reichen kann; Amazons App-Store ist zum Bersten gefüllt.

Hier findest du unseren Testbericht zum Amazon Fire 7 *

(Image credit: Amazon)

2. Amazon Fire HD 8 Kids Edition Ein kleines, speziell für Kinder entwickeltes Tablet Spezifikationen Gewicht: 550g Abmessungen: 233 x 184 x 26mm OS: Fire OS Displaygröße: 8 Zoll Auflösung: 1280 x 800 CPU: Quad-Core Speicher: 32GB Akku: Bis zu 12 Stunden Rückkamera: 2MP Frontkamera: 2MP DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE Amazon prüfen Pro + Langlebig + Kommt mit vielen Inhalten Kontra - Teurer als normale Fire Tablets - Klobig

Das Amazon Fire HD 8 Kids Edition (2020) ist die neueste Version von Amazons kinderfreundlichem 8-Zoll-Tablet, und obwohl es keine große Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell darstellt, ist es auf jeden Fall die richtige Wahl, denn es hat mehr Leistung und Speicherplatz als sein Vorgänger und ist trotzdem preisgünstig.

Im Grunde ist es eine Kinderversion des normalen Amazon Fire HD 8 (2020)*. Zu den wichtigsten Stärken dieses Tablets gehört sein robustes, farbenfrohes Gehäuse, das sowohl Kinder anspricht als auch den meisten Unfällen standhält.

Außerdem ist ein verstellbarer Ständer eingebaut, damit Kinder das Tablet nicht halten müssen, um es zu benutzen, und es wird mit einem einjährigen Abonnement für Fire for Kids Unlimited geliefert, mit dem du Zugang zu einer Vielzahl von kinderfreundlichen Apps, Videos und Spielen hast.

(Image credit: Apple)

Das iPad 10.2 ist das günstigste Tablet in Apples Sortiment und bietet eine Menge für seinen Preis. Es ist zwar eine teure Anschaffung für deine Kinder, aber das iPadOS ist voll von fantastischen Tools und Apps, die dafür sorgen, dass es mit den Bedürfnissen deiner Kinder mitwächst.

Wenn du das iPad 10.2 ausprobieren willst, wirst du dank des neuen Prozessors von der Leistung begeistert sein. Die 12-MP-Frontkamera des Tablets und die Center Stage-Unterstützung sorgen dafür, dass FaceTime ein Traum ist und mit der Aktivität deines Kindes vor der Kamera mithalten kann.

Wenn du dir Sorgen machst, dass es beschädigt werden könnte, solltest du dir eine Hülle für das iPad 10.2 kaufen. Das iPad 10.2 ist bei weitem nicht die widerstandsfähigste Option auf der Liste, obwohl es den Bedürfnissen älterer Kinder ohne große Probleme standhält.

Hier findest du den umfassenden Testbericht: iPad 10.2 (2021)*

(Image credit: Samsung)

Wenn du ein älteres Kind oder einen modebewussten Teenager hast, werden sie es dir vielleicht nicht danken, wenn du ein Tablet kaufst, das mit einer bunten Hülle oder einem Stift ausgestattet ist, der an Buntstifte erinnert.

Wenn ein iPad immer noch nicht in Frage kommt, könnte das Samsung Galaxy Tab A8 ein idealer Mittelweg sein: Es hat ein ausgereiftes Design und gute technische Daten, bietet aber die Möglichkeit, eine elterliche Kontrolle einzurichten, so dass du weiterhin beruhigt sein kannst.

Das Beste daran ist, dass dein Teenager das Galaxy Tab A8 nicht ausrangieren muss, wenn er älter wird, denn du kannst die Kontrollen entfernen (vorausgesetzt, du vertraust ihm) und schon ist es ein Tablet für Erwachsene (oder zumindest für ein erwachsenes Kind). Samsungs Ruf für Qualität und Design wird auch bei diesem preisgünstigen Tablet deutlich, sodass sich ein Blick darauf lohnt.

(Image credit: Amazon)

Amazons 10-Zoll-Tablet für Kinder bietet ein gestochen scharfes IPS-1080p-Display, das sich hervorragend für Spiele und Filme eignet und auch Kindern, die gerade erst ihre Liebe zum Lesen entdecken, viel Platz bietet.

Wie viele andere Tablets von Amazon ist auch das Fire HD 10* in einer "Kids Edition" erhältlich, die mit einem massiven Gummischutz ausgestattet ist und dir die Möglichkeit gibt, deine Kinder daran zu hindern, fragwürdige Inhalte anzusehen. Der Haken an der Sache ist, dass das Fire HD 10 ziemlich teuer ist und der riesige Bildschirm eine ebenso riesige Stellfläche bedeutet, die einige jüngere Nutzer als zu unhandlich empfinden könnten.

Dafür bekommst du aber ein Jahr lang Fire For Kids Unlimited, das kostenlose, altersgerechte Inhalte für deine Kleinen bietet.

Hier findest du den umfassenden Testbericht zum Amazon Fire 10 (2019)*

(Image credit: Kurio)

6. Kurio Tab Connect Ein einfaches, aber robustes Tablet für die Kleinsten Spezifikationen Gewicht: 680g Abmessungen: 100 x 9 x 180mm OS: Android 6 Displaygröße: 7 Zoll Auflösung: N/A CPU: Quad-Core Speicher: 16GB Akku: N/A Rückkamera: 2MP Frontkamera: 0,3MP DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 133,31 € Anzeigen bei Dodax DE Prime 150,09 € Anzeigen bei Amazon Pro + Google Play Store an Bord + Kann viele Stöße aushalten Kontra - Schwache Specs - Deine Kinder werden über das Design hinauswachsen

Kurio hat sich auf die Herstellung von Technik für jüngere Nutzer spezialisiert und das Kurio Tab Connect ist ideal für sie geeignet. Dank eines Schutzbügels, der es vor unerwarteten Wutausbrüchen schützt, kann es einige Stöße verkraften. Außerdem verfügt es über umfangreiche Kinderschutzfunktionen, mit denen du es so weit wie nötig einschränken kannst, um sicherzustellen, dass dein Kind bei der Nutzung sicher ist.

Unter der schützenden Haube verbirgt sich ein ziemlich leistungsfähiges Android-basiertes Tablet, auch wenn es auf etwas veralteter Hardware läuft. Es gewinnt zwar keine Preise für Schnelligkeit, aber dein Kind wird es zu schätzen wissen, dass es den Google Play Store erkunden kann, wenn du es erlaubst.

Erwarte kein großartiges Display oder eine hochwertige Kamera, aber für das Nötigste ist es ein ausreichendes Tablet, das auch mit den bewegungsfreudigsten Kindern mithalten kann.