Sony WF-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 2: Welche ANC-Earbuds sind besser?

Die Sony WF-1000XM5 sind die größte und am heißesten erwartete Neuerscheinung in diesem Jahr. Jetzt, wo sie auf dem Markt sind, stellt sich die große Frage: Wie schneiden sie im Vergleich zu den besten True-Wireless-Earbuds anderer Marken ab? Können sie die Geräuschunterdrückung und die hervorragende Klangqualität der aktuellen AirPods Pro 2 übertreffen? In diesem Leitfaden gehen wir der Frage nach, was besser ist: die Sony WF-1000XM5 oder die Apple AirPods Pro 2?

Die Sony WF-1000XM4 sind schon lange unsere Favoriten, aber die neuesten WF-1000XM5 sind auf dem Papier ein deutliches Upgrade. Sie sind kleiner und leichter, haben aber immer noch den erstklassigen Klang, den ihre Vorgängermodelle boten. Aber obwohl die XM4 unser Favorit sind, haben die AirPods Pro 2 sie in unserem Test in vielerlei Hinsicht übertroffen, vor allem in Bezug auf die ANC-Funktionen und die Klangqualität.

Nach unserem Test zu den Sony WF-1000XM5 können wir die neuesten Sony-Kopfhörer gegen die AirPods Pro 2 antreten lassen, um herauszufinden, wie sie im Vergleich abschneiden. Willst du herausfinden, welche Kopfhörer besser sind? Dann lies weiter.

Sony WF-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 2

Sony WF-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 2: Preis & Verfügbarkeit

Die Sony WF-1000XM5 wurden am 24. Juli offiziell vorgestellt und werden im August 2023 weltweit ausgeliefert. In Deutschland kosten sie 319 Euro. Dieser Preis ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass die Sony WF-1000XM4 bei ihrer Einführung bereits 279,99 Euro kosteten.

Die Apple AirPods 2 kamen am 23. September 2022 auf den Markt und kosten seit ihrer Markteinführung 299 Euro. Es ist unwahrscheinlich, dass du sie stark reduziert findest. Mit etwas Glück kannst du sie für 30 Euro günstiger erwischen, wie es zum Beispiel während des Prime Days der Fall war.

Da die Preise beider Modelle ähnlich sind, wird der Vergleich noch fairer und nützlicher. Werden die Sony WF-1000XM5 die Apple Ohrstöpsel übertreffen, nur weil sie neuer sind? Oder sind die Apple AirPods Pro 2 immer noch die beste Wahl, wenn du auf der Suche nach True-Wireless-Earbuds bist, die sich nahtlos in das Apple-Ökosystem einfügen?

Sony WF-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 2: Funktionen

Während die Sony WF-1000XM5 über Multipoint-Pairing verfügen, können die AirPods Pro 2 jederzeit zu einem anderen Apple-Endgerät wechseln. (Image credit: Sony and Apple)

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente der Sony WF-1000XM5 und der AirPods Pro 2 von Apple ist die Geräuschunterdrückung. Sony verspricht eine verbesserte Geräuschunterdrückung dank einer neuen Treibereinheit, die den XM5-Kopfhörern zu einer ganzen Reihe von Verbesserungen verhilft, darunter ein satterer Klang, eine klarere Stimme und eine bessere Immersion. Hinzu kommen ein integrierter Prozessor und drei Mikrofone pro Earbud im Vergleich zu den zwei Mikrofonen der XM4-Kopfhörer.

Haben wir bei unseren Tests festgestellt, dass ANC dank des neuen zusätzlichen Mikrofons und Prozessors besser ist? In unserem Testbericht schreiben wir, dass die ANC eher in Ordnung ist, als dass sie auffällt. Wir fanden, dass Geräusche gedämpft wurden, aber bestimmte niedrige Frequenzen kamen immer noch durch, wie z. B. das Brummen der Klimaanlage in unserem Büro. Willst du die beste Geräuschunterdrückung? Wirf einen Blick auf die Bose QuietComfort Earbuds 2 und unseren Vergleich mit den Sony WF-1000XM5.

Die ANC-Funktion der AirPods Pro 2 ist auch Monate nach ihrer Einführung noch gut. Während unseres Tests schrieben wir: "Wenn du sie einschaltest, verschwindet die Welt – sie gehört zu den besten, die wir bei echten kabellosen Earbuds getestet haben."

Einer unserer Kritikpunkte an den XM5 ist, dass wir beim Musikstreaming Verbindungsabbrüche hatten, was alles andere als ideal ist. Mit unseren Kontroll-Kopfhörern oder den AirPods Pro 2 war das nicht der Fall.

Ein weiteres erwähnenswertes Merkmal der Sony WF-1000XM5 ist das Multi-Point-Pairing, eine nützliche Funktion, mit der du nahtlos zwischen zwei verschiedenen Geräten wechseln kannst. Die Apple AirPods Pro 2 verfügen nicht unbedingt über Multi-Point-Pairing, aber wenn du viele Apple-Geräte verwendest, kannst du deine Musik nahtlos zwischen ihnen hin- und herschieben, so oft du willst.

Sony WF-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 2: Klangqualität

Die Sony WF-1000XM5 liefern dank der neuen Treibereinheit einen beeindruckenden und ausgewogenen Klang. Wir loben vor allem den "knackigen und kräftigen Bass" und empfehlen dir die WF-1000XM5, wenn du auf Bässe stehst, aber lieber Earbuds als Over- oder On-Ear-Kopfhörer haben möchtest.

Sony unterstützt sowohl Spatial Audio als auch High-Res Audio mit LDAC und DSEE Extreme, die digitale Musik in Echtzeit hochskalieren. Das bedeutet, dass Spotify-Titel viel besser klingen, aber 360 Reality Audio hebt deine Tidal-Titel in neue Höhen.

Wir waren auch von der Audioqualität der Apple AirPods Pro 2 sehr beeindruckt. In unserem Test haben wir sie für ihre Fähigkeit bewertet, verschiedene Elemente eines Tracks zu trennen, Bässe wiederzugeben und Stimmen knackig wiederzugeben. All das in Kombination mit der Spatial Audio-Wiedergabe und der Geräuschunterdrückung sorgt für ein wirklich hervorragendes Hörerlebnis.

Ganz ehrlich: Wenn du ein iPhone besitzt, bist du mit den AirPods von Apple etwas besser bedient. Alle anderen sollten das Angebot von Sony in Betracht ziehen – aber auch hier ist es knapp.

Sony WF-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 2: Design

Die AirPods Pro 2 besitzen einen Stiel, der den Sony WF-1000XM5 fehlt. Was ist wirklich besser? Darauf gibt es keine klare Antwort – es ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. (Image credit: Sony and Apple)

Was das Design angeht, hat Sony bei seinen neuesten Earbuds einige wichtige Verbesserungen gegenüber den XM4 vorgenommen. Die Sony WF-1000XM5 haben eine glänzende Textur und sind 25% kleiner und etwa 20% leichter (ca. 5,84g pro Bud) als ihre Vorgänger. Das ist ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass wir schon mit dem Gewicht und der Passform der XM4 zufrieden waren.

Die bemerkenswerteste Designänderung ist, dass die XM5 mit vier Größen von Ohraufsätzen geliefert werden, darunter ein laut Sony "ultrakleines" SS-Modell für kleinere Ohren. Diese funktionierten während unseres Tests unglaublich gut. Wir behaupten sogar, dass sie zu den "stabilsten und bequemsten" gehören, die wir bisher testen durften.

Die AirPods Pro 2 sehen mit ihrem "Stiel-Design" ein bisschen anders aus als die Sony-Kopfhörer. Wir wissen, dass einige Leute dieses Design bevorzugen, aber das ist alles eine Frage der persönlichen Vorliebe. Außerdem fanden wir die AirPods Pro 2 unglaublich angenehm zu tragen und genau wie die XM5 werden sie mit extra kleinen Aufsätzen für Menschen mit kleineren Ohren geliefert. Allerdings gibt es die sie nur in weiß. Rein ästhetisch haben sie also nicht viel zu bieten.

Sony WF-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 2: Akkulaufzeit

Die Sony WF-1000XM5 bieten eine Akkulaufzeit von acht Stunden für die Earbuds und insgesamt 24 Stunden im Ladecase Mit einer 60-minütigen Schnellladung kannst du drei Stunden lang Musik hören.

Das ist im Vergleich zur Konkurrenz gut, bedeutet aber auch, dass du nur einen Tag lang Musik hören kannst, wenn du auf der Arbeit bist. Die Apple AirPods 2 bieten ein bisschen weniger. Mit aktivierter ANC-Funktion kannst du sie mit einer Akkuladung sechs Stunden lang nutzen. Allerdings hält das Ladecase mit 30 Stunden länger als das von Sony.

Wenn dir eine lange Akkulaufzeit wichtig ist, musst du vielleicht einen Kompromiss eingehen. Zum Beispiel könnten Over-Ear-Kopfhörer besser zu dir passen (weil sie in der Regel länger durchhalten) oder Paar kabelloser Earbuds, die nicht mit den neuesten Premium-Funktionen vollgestopft sind.

Sony WF-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 2: Fazit

Wenn du ein Apple-Ökosystem zu Hause verwendest, sind die AirPods Pro 2 die bessere Wahl, während du als Tidal- und Android-Nutzer eher zu den Sony WF-1000XM5 greifen solltest. (Image credit: Sony and Apple)

Welche Earbuds sind nun besser? Die Sony WF-1000XM5 oder die Apple AirPods Pro 2? Beide sind gelungene kabellose Kopfhörer, die eine bequeme Passform (und extra kleine Ohrstöpsel), eine gute Akkulaufzeit, eine hervorragende Klangleistung und solide ANC bieten. Was wir damit sagen wollen, ist, dass du mit beiden nichts falsch machen kannst.

Laut Sony ist das ANC hier besser als bei den vorherigen XM4, aber es ist nicht so spürbar, wie wir es erwartet hatten – und die Apple AirPods Pro 2 sind immer noch etwas besser, wenn du auf der Suche nach maximaler Immersion bist.

Für welche Earbuds du dich entscheidest, hängt vor allem von deinen persönlichen Vorlieben ab. Wenn du bereits viele Apple-Produkte besitzt, sind die Apple AirPods Pro 2 sinnvoll. Die Vorteile dieser Kopfhörer liegen in der nahtlosen Umschaltung zwischen mehreren Apple-Geräten.

Die Sony WF-1000XM5 hingegen funktionieren auf allen Geräten und sind vielleicht die bessere Wahl für Android-Nutzer und für diejenigen, die Tidal nutzen. Verbinde den Streaming-Dienst in der Sony Headphones Connect App (nachdem du Fotos von deinen Ohren gemacht hast, die von der App gesteuert werden) und du schaltest das Sony-eigene 360 Reality Audio in Verbindung mit dem erstklassigen DSEE Upscaling frei.

Wenn dir durch unseren Vergleich klar geworden ist, dass beide Modelle einfach nicht in dein Budget passen, kannst du dir unseren Kaufberater für die besten günstigen kabellosen Earbuds durchlesen – hier findest du garantiert auch für deine Preisklasse erschwingliche Kopfhörer.