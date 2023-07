Sony WF-1000XM5 vs Bose QuietComfort Earbuds 2: Welche ANC-Earbuds sind besser?

Die Sony WF-1000XM4 sind seit langem unsere Favoriten und führen unsere Liste der besten True-Wireles-Earbuds an, seit sie im Jahr 2021 auf den Markt kamen. Aber im August 2023 wird Sony seine neueste Version ausliefern – den WF-1000XM5. Auf dem Papier sind diese Kopfhörer ein deutliches Upgrade, aber die Frage ist, wie sie sich gegen unseren derzeitigen Favoriten unter den kabellosen Earbuds mit Geräuschunterdrückung, den Bose QuietComfort Earbuds 2, schlagen werden.

Sony hat große, kühne Behauptungen darüber aufgestellt, dass die Sony WF-1000XM5 besser sind als die ihre Vorgänger. Sie sind sicherlich kleiner und leichter und versprechen ein effektiveres und intensiveres ANC-Erlebnis. In der Pressemitteilung bezeichnet die Marke die Kopfhörer als "Sonys größten Schritt nach vorn in Bezug auf die Geräuschunterdrückung".

Vor diesem Hintergrund haben wir beschlossen, sie mit den besten Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung zu vergleichen, die es derzeit gibt. Wenn du dich also fragst, welche die besten sind, findest du hier unseren Testbericht zu den Sony WF-1000XM5. Wie bewerten wir sie im Vergleich zu den Bose QuietComfort Earbuds 2? Lies weiter, um es herauszuzfinden.

Sony WF-1000XM5 vs Bose QC Earbuds 2

Sony WF-1000XM5 Akkulaufzeit (Buds): 8 Stunden

ANC: Ja

Spatial Audio: Ja

Wasserschutz: IPX4



Sony hat in diese viel kleineren Earbuds alles hineingepackt, was möglich ist. LDAC, der erstklassige DSEE Upscaler und Bluetooth 5.3 sind vorhanden, die Akkulaufzeit ist konkurrenzfähig und der Klang ist zu 100% echte Sony-Qualität. Allerdings stören uns Verbindungsabbrüche, eine durchschnittliche ANC-Leistung und eine App, die auf diesem Flaggschiff-Niveau ein wenig überladen wirkt. For Agiler, kräftiger und unterhaltsamer Klang

Sehr bequemer und fester Sitz

Gleiche Akkulaufzeit wie bei den XM4 Kontra ANC kann übertroffen werden

Gelegentliche Konnektivitätsprobleme

Unpräzise Lautstärkeregelung am Ohr Bose QuietComfort Earbuds 2 249 € bei Amazon 249 € bei OTTO DE 249 € bei cyberport DE Akkulaufzeit (Buds): 6 Stunden

ANC: Ja

Spatial Audio: Nein

Wasserschutz: IPX4



Bose hat die Geräuschunterdrückung praktisch erfunden und das zeigt sich bei den QuietComfort Earbuds 2. Sie bieten ein außergewöhnliches Maß an ANC, das nur hochfrequente Geräusche – wie Sirenen – durchlässt und dabei keine Kompromisse bei der wichtigen Klangqualität eingeht. Sie sind eine deutliche Verbesserung gegenüber den ursprünglichen QuietComfort Earbuds und sind klein, leicht und bequem zu tragen. Es ist schade, dass sich die Akkulaufzeit mit nur 6 Stunden nicht wesentlich verbessert hat. Aber das ist keine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass ANC nun mal viel Energie verbraucht und du mehr von dem Ladecase hast. For Kleineres, komfortableres Design

Erstklassige Geräuschunterdrückung

Schöner Klang Kontra Die Gesprächsqualität könnte besser sein

Keine Unterstützung für kabellose High-Definition-Codecs

Kein kabelloses Aufladen

Sony WF-1000XM5 vs Bose QC Earbuds 2: Preis & Verfügbarkeit

Die Sony WF-1000XM5 wurden am 24. Juli offiziell vorgestellt und sollen Anfang August 2023 ausgeliefert werden. Für Deutschland hat Sony Sony hat einen Preis von 319 Euro festgelegt. Dieser ergibt Sinn, wenn man bedenkt, dass die XM4 zu ihrer Markteinführung 279,99 Euro kosteten.

Zum Vergleich: Die Bose QuietComfort Earbuds 2 kamen im September 2022 auf den Markt und kosteten bei ihrer Markteinführung 299,95 und halt diesen Preis noch immer. Da sie noch nicht lange auf dem Markt sind, ist es unwahrscheinlich, dass du einen ordentlichen Preisnachlass bekommst.

Da die Preise so ähnlich sind, ist das ein interessanter und praktisch gleichwertiger Vergleich. Haben die Sony WF-1000XM5 die Klassenbesten übertroffen, nur weil sie neuer sind? Oder sind die Bose QuietComfort Earbuds 2 immer noch der König der Geräuschunterdrückung zu diesem Preis?

Sony WF-1000XM5 vs Bose QC Earbuds 2: Funktionen

Die Bose QuietComfort Earbuds 2 sind ein außergewöhnliches Paar Earbuds, wenn es um ANC geht – und das ohne Kompromisse bei der Klangqualität. (Image credit: Bose vs Sony)

Die wichtigste Funktion, mit der sowohl Sony als auch Bose bei diesen High-End-Kopfhörern prahlen, ist die Geräuschunterdrückung. Die XM4 von Sony lieferten eine gute ANC, aber nicht die beste in ihrer Klasse. Die XM5 haben eine neue Treibereinheit, die Sony Dynamic Driver X nennt und die den XM5-Kopfhörern zu einer ganzen Reihe von Verbesserungen verhilft, z. B. zu einem satteren Klang, einer klareren Stimme und einer besseren Immersion. Außerdem haben sie einen integrierten Prozessor und drei Mikrofone pro Kopfhörer im Vergleich zu den zwei Mikrofonen der XM4. Aber leider kann diese in Sachen Geräuschunterdrückung nicht mit den besten Earbuds mithalten.

Die Bose QuietComfort Earbuds 2 stellen den Rest in den Schatten, wenn es um ANC geht. Sie nutzen ein Audiosignal, um sowohl ANC als auch die Klangfrequenz so zu kalibrieren, dass sie am besten zu deinen Ohren passen. Das Ergebnis ist ein wirklich immersives Erlebnis, das nur einige hohe Frequenzen durchlässt. Ansonsten haben wir in unserem Test geschrieben, dass diese Kopfhörer "an der Spitze des ANC-Spiels" stehen.

Sony sagt, dass die neuen XM5 die "beste Gesprächsqualität aller Zeiten" bieten. Auch diese wurde im Vergleich zu den XM4 verbessert, kann aber immer noch übertroffen werden. Andererseits ist die Gesprächsqualität eines der wenigen Dinge, die wir beim Test der Bose QuietComfort Earbuds 2 als mangelhaft empfunden haben. Sie ist nicht schrecklich, aber sie könnte sicherlich besser sein.

Die Sony WF-1000XM5 haben die Bose-Kopfhörer in dieser Hinsicht geschlagen, aber nur knapp. Die Marke konzentriert sich darauf, deine Anrufe dank eines Algorithmus zur Geräuschunterdrückung und Knochenleitungssensoren zu verbessern. Sony sagt, dass dadurch die Stimmen auch in lauten Umgebungen klarer werden und dass Windgeräusche reduziert werden, wenn du dich im Freien aufhältst. Wenn du also gerne Earbuds für deine Arbeit und für berufliche Telefonate verwendest, sind die Sony WF-1000XM5 genau das Richtige für dich.

Zu den weiteren bemerkenswerten Merkmalen der Sony XM5s gehört das Multi-Point-Pairing, was ein tolles Nice-to-have ist. Bei den Bose-Kopfhörern ist das nicht möglich.

Sony WF-1000XM5 vs Bose QC Earbuds 2: Klangqualität

Wir haben die Bose QuietComfort Earbuds 2 für ihren brillant ausgewogenen Klang bewertet. Das ist der CustomTune-Technologie von Bose zu verdanken, die sich selbst auf deine Ohren kalibriert. Das funktioniert bemerkenswert gut und wir haben es wirklich genossen, die verschiedenen Details und Texturen in unseren Lieblingstiteln zu hören. Die gute Nachricht ist, dass du den Klang auch über den EQ in der App ganz einfach verändern kannst.

Auch die Sony WF-1000XM5 liefern dank des neuen Dynamic Driver X einen knackigen, ausgewogenen Klang. In unserem Testbericht haben wir gesagt, dass sie einen "eifrigen, aufregenden Klang" mit "knackigem Bass" liefern.

Ein großer Unterschied zwischen den beiden Kopfhörern ist, dass Sony sowohl Spatial Audio als auch High-Res-Audio mit LDAC und DSEE Extreme unterstützt und digitale Musik in Echtzeit hochskaliert. Die Bose-Kopfhörer unterstützen nur drahtlose Low-Definition-Codecs, es gibt keine LDAC- oder aptX-Unterstützung.

Sony WF-1000XM5 vs Bose QC Earbuds 2: Design

Die Bose QuietComfort Earbuds 2 haben ein Design, mit dem sie sich auch über längere Zeit bequem zu tragen sind. (Image credit: Bose and Sony )

Was das Design angeht, hat Sony einige wichtige Verbesserungen gegenüber den XM4s vorgenommen. Erstens gibt es eine neue, glänzende Textur, die sie angenehmer zu tragen macht als das vorherige Finish. Die XM5 sind außerdem 25% kleiner und etwa 20% leichter (etwa 5,84 g pro Earbud), was ziemlich viel ist, wenn man bedenkt, dass wir mit dem Gewicht und der Passform der XM4 zufrieden waren.

Die aufregendste Designänderung ist jedoch, dass es die mitgelieferten Ear Tips in vier Größen gibt, darunter auch ein laut Sony "ultrakleines" SS-Modell für kleinere Ohren. Das ist eine gute Nachricht für Menschen mit kleinen Gehörgängen, wie wir in unserem Test festgestellt haben.

Die Bose QC Earbuds 2 waren sowohl kleiner als auch leichter als ihre Vorgänger, die originalen QuietComfort Earbuds hatten ein Gewicht von 6,2g pro Kopfhörer. Das macht die Sony-Kopfhörer leichter und bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten, aber nachdem wir sie einige Zeit getestet haben, fanden wir die Bose-Kopfhörer bequemer, daher ist es schwer zu sagen, welche für dich am besten passen würden.

Sony WF-1000XM5 vs Bose QC Earbuds 2: Akkulaufzeit

Sowohl die Sony WF-1000XM5 als auch die Bose QuietComfort Earbuds 2 haben keine fantastische Akkulaufzeit. Aber das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man einen so fortschrittlichen Sound und ANC im Inneren hat.

Die Sony WF-1000XM5 haben dieselbe Akkulaufzeit von acht Stunden wie die XM4, die vor ihnen auf dem Markt waren, mit zwei zusätzlichen Ladungen im Ladecase. Das ist für den Markt ziemlich gut, bedeutet aber auch, dass sie nur einen Tag durchhalten, z. B. bei der Arbeit, bevor du sie wieder aufladen musst.

Bei den Bose QC Earbuds 2 sieht es noch schlechter aus: Die Kopfhörer selbst halten sechs Stunden, aber das Ladecase bietet drei weitere Ladungen. Wenn du Wert auf eine lange Akkulaufzeit legst, solltest du dich vielleicht für einen Over-Ear-Kopfhörer entscheiden. Allerdings musst du dann – je nach Modell – Abstriche bei der Tragbarkeit, der Klangqualität, ANC und den zusätzlichen Funktionen machen.

Sony WF-1000XM5 vs Bose QC Earbuds 2: Fazit

Es ist schwer zu sagen, ob die Sony WF-1000XM5 unsere Liste der besten True-Wireless-Earbuds anführen werden. (Image credit: Bose and Sony)

Wenn die Geräuschunterdrückung für dich der wichtigste Faktor ist, dann sind die Bose QC Earbuds 2 die bessere Wahl als die der Sony WF-1000XM5. Sony hat seine ANC-Qualität im Vergleich zu den letzten Kopfhörern leicht verbessert, aber Bose hat hier schon einen fantastischen Job gemacht und ist immer noch der Gewinner in diesem speziellen Rennen.

Die Sony WF-1000XM5 sind jedoch vielleicht die etwas besseren Allrounder. Sie bieten nicht nur eine hohe Audioqualität und eine klare Verständigung, die den Bose-Kopfhörern in nichts nachsteht, sondern haben auch eine etwas längere Akkulaufzeit und fühlen sich etwas leichter und kleiner an – ein großer Unterschied, wenn es um kabellose Earbuds geht.

Wenn dir durch unseren Vergleich klar geworden ist, dass beide Modelle einfach nicht in dein Budget passen, kannst du dir unseren Kaufberater für die besten günstigen kabellosen Earbuds durchlesen – hier findest du garantiert auch für deine Preisklasse erschwingliche Kopfhörer.