Polestar 2 er populær til privatleasing

Den elektriske fastback Polestar 2 fra det svenske performance-elbilmærke Polestar er danskernes foretrukne elbil inden for privatleasing i 2023. Helt nye tal fra bilstatistik.dk viser, at Polestar 2 er den mest privatleasede elbil i Danmark i perioden januar 2023 til og med juni 2023. “Polestar konkurrerer ikke med de billigste elbiler på kontantprisen. Men på grund af de høje restværdier – det vil sige den pris, som leasing-eksperter forventer, man kan få for bilen som brugt – kan Polestar 2 alligevel tilbydes til attraktive leasingpriser. De lave service- og vedligeholdelses-omkostninger reducerer ligeledes leasingydelserne, der igen påvirker prisen på forsikring. Det gør, at danskerne vælger Polestar 2 til igen og igen,” siger Henrik Bang, der er chef for Polestar i Danmark.

Polestar fejrer samtidig en imponerende milepæl med hele 2.000 udleverede Polestar 2-biler i Danmark, når bil nr. 2.000 bliver udleveret i forbindelse med åbningen af det nye Space.

“Det er helt fantastisk, at vi allerede har nået vores milepæl om 2.000 Polestar 2-biler i Danmark efter kun halvandet år i markedet. Jeg er enormt stolt over den positive udvikling, og at vi i dag kan indvie et så flot og opsigtsvækkende Space her i Nærum,“ siger Henrik Bang, administrerende direktør for Polestar i Danmark, og fortsætter:

“At Polestar bliver ved med at fastholde sit momentum herhjemme, tror jeg, især skyldes to ting. For det første danskernes stigende interesse for elbiler samt den brede befolknings ønske om at bevæge sig mod mere bæredygtig mobilitet. Og samtidig ønsker mange danskere ikke at gå på kompromis med godt design, innovative materialer og gode køreegenskaber - noget vi lægger mange kræfter i og gør os umage med hver dag.”

Ifølge markedsanalytiker hos Bilbasen, Jan Lang, er der en særlig grund til, at særligt privatleasing af elbiler hitter herhjemme. “Privatleasing af elbiler tiltaler i høj grad de forbrugere, der for første gang skal erhverve sig en elbil. Det giver dem mulighed for at afprøve teknologien og prøve kræfter med opladning uden at skulle bekymre sig om værditab eller teknologiske forbedringer, der gør bilerne forældede på sigt. Ved privatleasing kan man få adgang til elbilen og så aflevere den efter leasingperioden er udløbet. Det er nemt og enkelt, og derfor ser vi, at forbrugerne i høj grad efterspørger privatleasingtilbud på elbiler.” At danskerne er blevet så glade for at lease frem for at eje, er noget, der også tydeligt kan ses i tallene. Ifølge tal fra De Danske Bilimportører er privatleasing af elbiler steget med hele 142 pct. i første halvår af 2023 i forhold til samme periode sidste år. “Foruden vores attraktive leasingpriser skyldes Polestars succes på privatleasing for Polestar 2 også vores unikke direct-to-consumer-tilgang, hvor kunder kan tegne privatleasing på samtlige pre-konfigurerede biler, der tilbydes fra vores lager i Esbjerg, samt på biler, der bestilles direkte fra fabrikken. Det giver kunderne et helt unikt overblik og et helt ekstraordinært udvalg, ligesom kunderne selv kan justere på førstegangs-ydelsen, varighed af kontrakten og tilvælge ekstra kilometer direkte på vores hjemmeside,” slutter Henrik Bang.