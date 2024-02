Sig "Hej Barbie!" til Barbie Flip Phone, HMDs kommende pink version af retro-klassikeren

Hvis du ligesom os ikke kan få nok af Greta Gerwigs Barbie-film, har Nokia-telefonproducenten Human Mobile Devices (HMD) et nyt produkt, du kan føje til din ønskeliste.

Barbie Flip Phone, som HMD annoncerede i samarbejde med den amerikanske legetøjsgigant Mattel på mobilmessen Mobile World Congress (MWC) 2024, har til formål at "vende op og ned på smartphonekulturen" ved at tilbyde en ren mobiloplevelse i en retro (og passende lyserød) indpakning.

Barbie Flip Phone, der kommer i juli i år, er HMD's svar på en voksende tendens, hvor Gen Z og millennials bevidst begrænser deres skærmtid. Hashtagget #bringbackflipphones har for eksempel indtil videre fået 60 millioner visninger på TikTok, og HMD hævder, at deres eget salg af klaptelefoner i Europa er mere end fordoblet - alene i de sidste 12 måneder.

Image 1 of 2 Reklamebilleder til Barbie Flip Phone (Image credit: HMD / Mattel) Reklamebilleder til Barbie Flip Phone (Image credit: HMD / Mattel)

Så hvordan ser Barbie Flip Phone egentlig ud? Det ved vi ikke endnu; HMD har indtil videre kun delt et uskarpt tease-billede (nedenfor) og en række legetøjsbaserede reklamebilleder (ovenfor). Men den lillebitte lyserøde legetøjstelefon, der er synlig på sidstnævnte, giver os en god idé om, hvad vi kan forvente til juli.

pic.twitter.com/Z8vWJj8uUEFebruary 25, 2024 See more

På MWC 2024 annoncerede HMD også planer om at bringe flere HMD-brandede enheder på markedet i de kommende måneder - men igen har brandet endnu ikke delt detaljerne. Vi ved, at HMD planlægger at "bringe en ikonisk telefon tilbage til sommer", hvilket formentlig vil svare til brandets eksisterende genoplivninger af enheder som Nokia 3310 og Nokia 8110.

HMD er også i gang med at forbedre reparationsmulighederne. Efter at have annonceret den Nokia G22-telefonen, som er letteret at reparere sidste år, har virksomheden nu introduceret et nyt Rasberry Pi-lignende udviklerværktøjssæt, HMD Fusion, som indeholder designfiler og information om softwareintegration.

Hensigten med HMD Fusion er at "sikre, at folk og virksomheder kan udvide deres telefon, så den passer til deres behov," siger HMD. "Vi ønsker at fremme mange menneskers kreativitet, som er langt større, end hvad vi kan opnå alene. Potentialet er uendeligt. Det kan være så simpelt som et moderigtigt outfit, et outfit med et udvidet batteri, en betalingsterminal, stregkodescannere eller endda bærbart, tilsluttet medicinsk udstyr - det er virkelig et tomt lærred for kreativitet."

Så HMD har tydeligvis store planer for 2024 og derefter. Vi vil selvfølgelig gøre vores yderste for at få fingrene i firmaets Barbie Flip Phone, når den lanceres i juli, men hvis du er ivrig efter at få din gnist på lige nu, så tjek vores unboxing af Polaroid's Barbie-inspirerede kamera.