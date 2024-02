Det første lækkede billede af Google Pixel Fold 2 viser et ekstra kamera og et nyt design

Google Pixel Fold 2 kan have en slankere ydre skærm, mindre rammer og et redesignet kameramodul.

Den første Google Pixel Fold var en af de bedste foldbare telefoner, vi fik at se i 2023, så forhåbningerne er store til Google Pixel Fold 2, og baseret på det første lækkede billede ser det ud til, at Google foretager nogle store ændringer i sin foldbare formel.

Billedet blev uploadet af en anonym kilde, som talte med Android Authority, og viser bagsiden af en påstået Pixel Fold 2. Nogle detaljer er slørede, men der er stadig masser, vi kan se.

For det første ser enheden her ud til at have en smallere ydre skærm end den originale Pixel Fold, hvilket fører til en indre skærm, der er mere firkantet i formen. Dette har også ført til mindre plads til kameraer på bagsiden, hvilket har resulteret i en mere konventionel firkantet kamerablok med to linser øverst og to nedenunder i stedet for den aflange blok, vi så på den originale Pixel Fold.

Sådan ser det lækkede billede af Pixel Fold 2 ud. (Image credit: Android Authority)

Der ser dog ud til at være en ekstra linse her, da den første Pixel Fold kun har tre kameraer på bagsiden. Der er ingen oplysninger om, hvad disse linser kan være, men baseret på den første telefon er det sandsynligt, at det er en hovedlinse (vidvinkel), en ultravidvinkel og en teleobjektiv, sammen med en mystisk fjerde linse.

Det kunne måske være en dedikeret makrolinse eller en ekstra telelinse, men det kunne lige så godt være temperatursensoren fra Pixel 8 Pro, en dybdesensor eller noget helt tredje.

Der er ikke meget mere at sige om selve billedet, men kilden til dette billede hævder, at rammen på Pixel Fold 2 føles mere premium, men den er sandsynligvis stadig lavet af aluminium, som den originale model.

Mindre rammer denne gang?

Android Authority hævder også, at denne telefon er ret tynd, men at den stadig har en mærkbar fold langs midten af den foldbare skærm. Mere interessant er det, at de siger, at det indvendige kamera er placeret i en udskæring øverst til højre på den foldbare skærm. Det står i kontrast til den originale Pixel Fold, som havde sit 8 MP indvendige kamera i den øverste ramme.

Det betyder sandsynligvis, at den øverste ramme er blevet mindre, hvilket ville være ønskeligt, da store rammer var et af vores største problemer med den første telefon.

Vi vil dog tage dette design med et gran salt. Der er ingen garanti for, at denne lækage er ægte, og selv hvis den var, ser det ud til at være en tidlig, ufærdig prototype.

Som sådan kan designet godt ændre sig inden lanceringen - især da et andet læk (fra samme kilde) for nylig antydede, at Pixel Fold 2 kan lanceres på omtrent samme tid som Google Pixel 9, hvilket betyder, at vi måske ikke ser den før oktober 2024.