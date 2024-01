Galaxy Z Fold 6 og Z Flip 6 kan få mere holdbare "Ironflex"-skærme

Vi har mest fokus på Samsung Galaxy S24 lige nu, men Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6 følger snart efter - og et nyt læk tyder på, at disse foldbare mobiler kommer med "Ironflex"-skærme, der er mere holdbare end nogensinde.

Ironflex er det udtryk, der bruges i en ny varemærkeansøgning fra Samsung (via GalaxyClub og SamMobile), som blev indsendt til Korean Intellectual Property Office (KIPO), og som handler om et "foldbart OLED-skærmpanel" og en "foldbar mobiltelefon".

Desværre får vi ikke meget information om, hvad Ironflex egentlig er, eller hvad det refererer til - men vi antager, at et varemærke med det navn, knyttet til foldbare mobilskærme, vil blive brugt til at promovere mere holdbar skærmteknologi.

I sin ansøgning fortsætter Samsung med at nævne bærbare skærme og foldbare tablets, så det er muligt, at Ironflex vil blive brugt på virtual reality-headsets og endda bærbare computere i en ikke alt for fjern fremtid.

Skærme kan stadig forbedres

Selvom det endnu ikke er helt sikkert, hvad Ironflex egentlig er, eller om mærket vil blive brugt til Samsung Galaxy Z Fold 6 og Samsung Galaxy Z Flip 6, giver det mening, at Samsung ønsker at forsikre forbrugerne om holdbarheden af deres foldbare skærme.

Foldbare mobiler er mere holdbare end nogensinde før, men skærmhængslet tilføjer endnu et muligt punkt for skader og problemer sammenlignet med almindelige ikke-foldbare mobiler. Hvis det ikke længere var en bekymring for potentielle købere, ville det betyde bedre salg for Samsung.

Apropos bedre holdbarhed har Samsungs chef for mobildivisionen, TM Roh, sagt, at beskyttelse imod støv er på dagsordenen for virksomhedens foldbare mobiler i 2024, og der forventes også ændringer i skærmkonfigurationer.

Hvem ved, måske får vi endda et S Pen-slot til Galaxy Z Fold 6 i år. De fantastiske Samsung Galaxy Z Fold 5 og Samsung Galaxy Z Flip 5 blev lanceret i juli 2023, så juli 2024 virker som et godt bud på lanceringen af deres efterfølgere.

