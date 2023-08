Hårde tests for Samsungs foldbare mobiler

Samsung har netop lanceret deres nyeste udvalg af foldbare telefoner - Galazy Z Fold5 og Galaxy Z Flip5. De foldbare mobiltelefoner er en revolutionerende teknologisk innovation, der har fanget folks opmærksomhed over hele verden. For at sikre, at disse innovative enheder lever op til brugernes forventninger og opfylder de højeste kvalitetsstandarder, kører Samsung dem igennem en række strenge fysiske tests, før de sendes på markedet. Se her, hvordan telefonerne bliver testet for sikre deres robusthed og pålidelighed.

Se det hårde testprogram

Foldetest:

Da foldbare telefoner har en mekanisme, der giver brugerne mulighed for at bøje og folde dem gentagne gange, er foldetesten afgørende for at sikre, at denne mekanisme fungerer fejlfrit. Telefonen testes for at sikre, at den kan foldes og åbnes mange gange uden at vise tegn på slitage eller forringelse af funktionaliteten. Samtidig kan testen vise, om den foldbare skærm nu også kan holde til at blive åbnet og lukket mange gange, uden at tage skade.

Drop/Tumble-test:

I videoen ser vi flere forskellige fysiske tests af telefonerne. Første en tumle-test, hvor telefonerne ligger inde i en langsomt roterende kammer, hvor telefonen bliver væltet rundt. Senere er der drop-test, hvor telefonen falder fra forskellige højder. Testen simulerer utilsigtede tab, som telefonen kan udsættes for i daglig brug. Telefonen testes ved at blive tabt fra forskellige højder på forskellige overflader. Testen er designet til at vurdere, hvor godt telefonen kan modstå stød og stød uden at tage skade på dens indre komponenter eller skærm.

Vandtæthedstest:

Vandtæthedstesten evaluerer telefonens evne til at modstå vandindtrængen og beskytte sine interne komponenter mod skade. Telefonen placeres i vand eller udsættes for en simulering af vand på forskellige niveauer af tryk og dybde for at teste dens tæthed og forseglinger. Telefonerne bliver også udsat for direkte vandstråler, for at se, om de tager skade. Dette er afgørende for at sikre, at telefonen er modstandsdygtig over for vandspild fra hverdagens uheldige situationer.

Miljø-test

Telefoner skal også kunne tåle både kulde og varme. Derfor bliver de tilsyneladende også udsat for forskellige miljøer - kolde, varme, tørre og fugtige - for at sikre, at de kan bevare deres ydeevne under skiftende vejrforhold. Testen sikrer, at telefonen fungerer optimalt og forbliver driftsstabil. Den viser sandsynligvis også, hvor meget telefonen kan holde til under ekstreme klimatiske forhold. Både varme og kulde kan påvirke batteriet, skærmen og andre følsomme komponenter.

S Pen-test

Her kører en S Pen hen over skærmen i en evighed for at teste skærmens udholdenhed. Robotten her bliver tilsyneladende ikke træt af at

Stål-kuglen

Den sidste test i videoen foregår ved, at en robot dropper en stålkugle ned på skærmen af telefonerne. Her viser det sig for alvor, om telefonens skærm kan holde til noget. Det ser hårdt ud, og vi er glade for, at det ikke er os, der skal igennem Samsungs test!

Det er heldigvis ikke til at se, hvor hårdt Samsungs mobiler er blevet testet. (Image credit: Samsung)

De fysiske tests er afgørende for at sikre, at foldbare mobiltelefoner er robuste, pålidelige og modstandsdygtige over for forskellige situationer i brugerens daglige liv. Ved at bestå disse krævende tests kan Samsung - og sikkert også andre mobilproducenter - være sikre på, at deres foldbare telefoner leverer den bedste ydeevne og opfylder de kvalitetsstandarder, der forventes af moderne smartphones. For os forbrugere betyder det, at vi kan have tillid til, at de foldbare mobiltelefoner, der når markedet, er blevet grundigt testet og kvalitetssikret for at sikre den bedste brugeroplevelse - selv om det er lidt synd for telefonerne.