OnePlus 12 er officielt vist frem på billeder og i en video

OnePlus har en tradition for at vise sine telefoner frem før den officielle lancering, og derfor er det ingen overraskelse, at virksomheden også denne gang er klar med billeder, specifikationer og endda en video af OnePlus 12 inden lanceringen .

Billederne, der er delt på tværs af en række Weibo-posts (via Android Authority), viser et design, der minder meget om OnePlus 11, og meget om det, vi har set i tidligere lækkede billeder.

Man kan se et stort rundt kameramodul på bagsiden, som rummer tre linser, mens bagsiden af telefonen er beklædt med glas. OnePlus 12 vil kunne fås i grøn, hvid eller sort, hvilket vi allerede vidste, da OnePlus bekræftede farverne på OnePlus 12.

Vi har kun ét billede af telefonens forside (sidste billede i galleriet), men det, vi kan se er, at der er to væsentlige forskelle fra OnePlus 11. For det første matcher kameramodulet nu farven på bagsiden, mens det det runde kameramodul på OnePlus 11 er sort, uanset telefonens farve.

Den anden ændring er, at alertslideren er blevet flyttet fra højre til venstre kant. Det er for at kunne placere antennen der, hvor alarmskyderen var før, da OnePlus har fundet ud af, at det er den optimale position for den, når man spiller, og hævder, at det giver en 15% reduktion i latenstiden.

Virksomheden nævner også et par specifikationer, herunder et telekamera med 3x zoom, et top-end Snapdragon 8 Gen 3-chipsæt, op til 24 GB RAM og op til 1 TB lagerplads. Du kan se nærmere på kameraerne i videoen nedenfor, som oprindeligt blev delt på Weibo, men uploadet til YouTube af @HadleeSimons.

Lancering den 5. december

Hvad angår resten af specifikationerne og et nærmere kig på forsiden af OnePlus 12, må du nok vente til den officielle lancering, som virksomheden har afsløret er sat til den 5. december kl. 14.30 i Kina. Det den 5. december er kl. 07.30 for os i Danmark.

Denne lancering af OnePlus 12 sker sandsynligvis kun i Kina i første omgang. Så vi må nok vente med at se telefonen i Danmark og resten af verden indtil begynelsen af 2024.

