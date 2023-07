Motorola laver fremragende telefoner, og de har også kastet sig over de foldbare mobiler og har givet Samsung hård konkurrence i årevis. Mens de to første Motorola Razr ikke var fantastiske telefoner, lykkedes det Motorola Razr 2022 at overgå sin direkte konkurrent, Samsung Galaxy Z Flip 4, på enkelte områder. Nu kan du købe Motorola Razr 40 i Danmark.

Motorola Razr 40 er en "billig" foldbar

Motorola Razr 40 (Image credit: Motorola)

Motorola Razr 40 er nu tilgængelig i Danmark til en vejledende pris på 6.699 kroner Denne smartphone har et foldbart design og en indvendig og udvendig skærm. En af de store forskelle mellem Razr 40 og Motorolas premium-foldbare Razr 40 Ultra er faktisk størrelsen på den eksterne skærm. Men selv med den mindre eksterne skærm, bevarer Razr 40 stadig alle de avancerede funktioner, man forventer af en moderne smartphone.

Razr 40 præsenterer sig med et sit eget stilfulde udseende ved at kombinere Gorilla Glass med premium vegansk læder. Den er let at holde om, har en behagelig tekstur og kommer i trendy farver, der er udvalgt i samarbejde med Pantone. Disse farver inkluderer Sage Green, en moderne grøn tone, Vanilla Cream, en klassisk råhvid farve, og Summer Lilac, en mystisk lilla nuance.

Motorola Razr 40 (Image credit: Motorola)

Kameraerne i Razr 40 er også værd at bemærke, da både front- og bagkamerasystemet er udstyret med de højeste opløsningssensorer, der nogensinde er set på Motorolas foldbare enheder. Med et 64 MP hovedkamera og OIS (optisk billedstabilisering) kan du tage krystalklare billeder og selfies under alle lysforhold. Desuden giver et 13 MP Ultrawide + Macro Vision-objektiv mulighed for betagende vidvinkelbilleder og ekstreme nærbilleder. Og når det kommer til videoopkald, kan du nyde høj kvalitet med det 32 MP frontkamera.

Overraskende nok gør Motorola Razr 40 én ting bedre end Ultra-versionen. Den har nemlig et 4.200 mAh-batteri, der understøtter 30 W hurtig opladning. Der er også LTPO-teknologi til skærmen, så opdateringshastigheden kan sænkes til 1 Hz for at spare strøm. På papiret ligner Motorola Razr 40 derfor den foldbare mobil med den bedste batterilevetid, vi nogensinde har set.

Ekstern skærm med mange funktioner

Den lille skærm kan bruges på mange måder. (Image credit: Motorola)

Motorola har også forbedret den eksterne skærmoplevelse, så brugerne får mere ud af enheden, selv i lukket tilstand. Brugerdefinerede paneler giver dig mulighed for at prioritere det, der betyder mest for dig, mens du nemt kan få adgang til vejret, kalenderen og se notifikationer på et øjeblik ved at stryge til venstre eller højre. Yderligere tilpasningsmuligheder inkluderer valg af Moto-urskiver og evnen til at flytte rundt på panelerne på startskærmen via træk og slip, så de passer til dine personlige præferencer.

Med Razr 40's evne til at levere imponerende design og innovative funktioner både indvendigt og udvendigt, er den en smartphone, der med rette tiltrækker opmærksomhed. Med dens tilgængelighed i Danmark giver den brugerne mulighed for at opleve et sanseeventyr inden for foldbare enheder.