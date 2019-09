YouSee-kunder får store danske premierefilm

YouSee har netop annonceret et nyt samarbejde med Nordisk Film, der betyder, at teleselskabets tv- og streamingkunder får mulighed for at se en række store danske film som de første.

Den nye aftale, der træder i kraft næste år, giver kunderne adgang til at streame de premierefilm, som Nordisk Film bringer til markedet – som for eksempel 'Marco Effekten', den kommende filmatisering af Jussi Adler-Olsens roman af samme navn.

"Både i biografen og hjemme i stuen ser danskerne i stor stil danske film, og i år har en film som Ternet Ninja slået alle rekorder. Med over en million danske husstande som kunder ved vi, at dansk indhold er vigtigt for danskerne," lyder det i en pressemeddelelse fra YouSees mediedirektør, Christian Morgan.

"Derfor vil vi gerne investere i dansk film, som er inde i en fantastisk udvikling lige nu. Den nye aftale med Nordisk Film giver vores kunder mulighed for – som de første – at streame en række store danske premierefilm, samtidig med at vi vil have tv-premiere på fremtidige danske film på Xee," fortæller han.

Internationale storfilm

Aftalen mellem YouSee og Nordisk Film har desuden banet vejen for, at YouSees tv- og streamingkunder fremover får væsentligt flere udenlandske film at vælge mellem.

"Vi har allerede en aftale med Paramount, der giver vores kunder adgang til en række premierefilm fra deres studier. Med denne aftale tilføjer vi storfilm fra bl.a. Lionsgate og Steven Spielbergs Amblin Entertainment, som vi eksklusivt får streaming-premiere på," fortæller Christian Morgan.

Det betyder i praksis, at kunderne kan se frem til streaming-premierer på film som blandt andre 'Chaos Walking' med Mads Mikkelsen, 'Knives Out', '1917' og Tom Hanks-dramaet 'Bios'.

YouSee oplyser ikke en eksakt dato for, hvornår aftalen træder i kraft – blot, at det sker i 2020 – men vi skal nok holde øjnene åbne og opdatere dig, når der er nyt om datoen.