Xiaomi Mi Band 5, nyt billigt aktivitetsarmbånd, afsløres måske i dag

Hvis du som o ser glad for billige fitness trackere, vil du sikkert være interesseret i at høre, at der er en ny model på vej, idet Xiaomi Mi Band 5 meget vel afsløres senere i dag (d. 3. april).

Dette skyldes, at Mijia, Xiaomis smart home brand (som inkluderer wearables), ifølge Weibo i dag afholder et event i Kina. Det vides ikke præcis, hvad de vil vise frem, men de taler om ”vores nye venner inden for wearables” (frit oversat), som antyder, at der er nye trackere på vej.

Xiaomi Mi Band 5 har været ventet, siden Mi Band 4 landede på butikshylderne og blev umådelig populær grundet en lav pris og god kvalitet. Dette resulterede da også i en god placering på vores købeguides. Med få justeringer og forbedringer kan Mi Band 5 blive til den perfekte løbepartner.

Det ventes også, at Xiaomi vil vise andre werables frem, eksempelvis afløseren til Mi Watch, som de lancerede sent i 2019. Det hører dog med til historien, at denne model endnu ikke har kunnet købes uden for Kina.

Xiaomi har samtidig forsøgt sig inden for andre smart home-enheder, og måske får vi flere af disse at se til deres event, såsom nye smart højttalere, nye produkter i deres serie af smarte pærer eller andre smarte dimser.

Skulle Mijia lancere noget større, eller noget som vil kunne købes uden for Kina (som eksempelvis Mi Band 5), skal vi naturligvis nok holde jer opdateret.

Kilde: GSMArena