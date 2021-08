Video-streaming i Microsoft Teams bliver snart forbedret

Efterhånden som virksomheder og organisationer forbereder mulighederne for hybrid-arbejdspladser, er muligheden for live video-streaming blevet et vigtigt redskab til interaktion på arbejdspladsen. Dette har fået Microsoft til at erhverve sig Peer5 for at bruge deres teknologi til at forbedre kvaliteten af videostreaming i Microsoft Teams.

For at kunne streame større virtuelle begivenheder er der brug for en pålidelig løsning til videostreaming, da dette er noget, der kræver ekstremt meget båndbredde. På grund af dette har mange henvendt sig til indholdsleveringsnetværket (CDN) for at lette kapaciteten i deres eget netværk.

Da Microsoft Teams er blevet ét af mange virksomheders brugte samarbejdsværktøjer, er kravene til integrerede løsninger også steget for at lette større møder og virtuelle events. Dette ifølge oplysninger i et blogindlæg fra Microsoft Teams -afdelingen.

Med sit opkøb af Peer5 vil Microsoft være i stand til at lette trykket på virksomheders egne netværk, samtidig med at det kan tilbyde videostreaming af højere kvalitet ved møder og virtuelle begivenheder i Teams.

Købet af Peer5

Peer5 tilbyder en WebRTC-baseret eCDN-løsning, der kører på brugerens browser for at optimere udnyttelse af båndbredde og samtidig lette presset på virksomhedens egen båndbredde. Virksomheden anvender også mesh-netværksteknologi, der er selvbalanceret, og som automatisk skaleres op baseret på antallet af deltagere.

I et separat blogindlæg, hvor købet præsenteres, fortæller medstifter og administrerende direktør for Peer5, Hadar Weiss, om teknologien og fordelene ved WebRTC, når det kommer til streaming af virtuelle begivenheder og store møder.

"Det gode ved WebRTC er, at det ikke kræver nogen installation. Derudover er der også fordele fra fortroligheds- og sikkerhedsperspektivet, fordi det kører direkte i browseren. Peer5 er integreret med videoafspilleren og bliver dermed umiddelbart tilgængelig for alle medarbejdere i virksomheden. Vi udfordrer også yderligere grænser ved at implementere logik og mekanik for at tilpasse det hele til enhver enhed og netværk, uden at det kræver nogen indstillinger fra brugeren. "

Selvom købet af Peer5 giver Microsoft mulighed for at tilbyde sine kunder en indbygget eCDN-service, vil de også fortsat understøtte tredjeparts eCDN-tjenester fra andre Microsoft-certificerede virksomheder.

Vi vil sandsynligvis høre mere om, hvordan teknologien fra Peer5 vil påvirke og forbedre både ydeevne og kvalitet af videostreaming i Teams, da Microsoft implementerer teknologien i sine tjenester.