Viaplay producerer film af anmelderrost bog

Streamingtjenesten Viaplay fortsætter sin satsning på norske film og samarbejder med produktionsselskabet Motlys og filmdistributøren Arthaus om at filmatisere en af



de største norske bogsucceser fra 2020. Hør lige her! er en energisk, varm og storsindet film om identitet, klasse og familie. Kaveh Tehrani debuterer som spillefilmsinstruktør, og den forventede premiere er i efteråret 2023.

Den 15-årige norsk-pakistanske Mahmoud fra Groruddalen har netop afsluttet gymnasiet og er klar til to måneders sommerferie. Det eneste problem er, at han ikke har et sommerjob, penge eller noget at lave. Da hans onkel kommer på besøg fra Pakistan, er Mahmoud nødsaget til at stille sig til rådighed og vise ham alt, hvad Oslo har at byde på.

Samtidig betror lillebror Ali sig til ham med en meget personlig hemmelighed, som betyder, at Mahmoud bliver sat på sit livs største prøve for at holde sammen på familien og tage sig af sine yngre søskende.

Hør lige her! er en energisk, vred, politisk, varm og storsindet film om identitet, klasse og familie. Produktionsselskabet Motlys er netop gået i gang med optagelserne af den nye Viaplay-film i Oslo, og projektet markerer Kaveh Tehranis spillefilmsdebut som instruktør. Han har allerede et navn i norsk film med en række anmelderroste kortfilm og er især kendt for sin unikke og satiriske humor.

"Jeg genkender mig selv i ikke at passe ind i Norge i dag. Jeg vil lave en film for alle, der kender til det. En film, der vil engagere både dem med og uden pakistanske rødder. Hør lige her! skal være et moderne, rigt og fornøjeligt portræt af en vidunderlig familie fra Oslo øst", siger Kaveh Tehrani.

Hør lige her! er et nyt samarbejde mellem Viaplay, Motlys og Arthaus, hvor ambitionen er at få det bedste ud af to verdener – biograf og streaming. Filmen lanceres i biografer landet over i efteråret 2023 og vises derefter eksklusivt på Viaplay.