Viaplay Karen Blixen serie nomineret til pris

Prix Europa er en stor mediefestival, hvor de bedste europæiske produktioner inden for tv, radio og digitale medier hædres i forskellige kategorier. PRIX EUROPA har netop offentliggjort dette års nominerede, og Viaplay og Zentropa serien ’Drømmeren – Karen Blixen bliver til’, er en af de eksklusivt udvalgte produktioner, der er med i konkurrencen om prisen “Bedste tv-fiktion”.

Viaplay Originalproduktionen har den internationalt anerkendte danske stjerne Connie Nielsen, som også er en af seriens executive producere, i hovedrollen. Vinderen vil blive annonceret under en prisuddeling, der finder sted den 28. oktober i Potsdam Tyskland.

"Vi er meget glade for at høre, at den unikke historie om en af verdens største forfattere og kvindelige ikoner bliver ved med at modtage international anerkendelse. Nomineringen ved Prix Europa 2022 er endnu en milepæl i vores mission om at dele den nordiske tilgang til historiefortælling på skærmen med seere verden over", siger Filippa Wallestam, EVP og Chief Content Officer hos Viaplay Group.

‘Drømmeren – Karen Blixen bliver til’ er inspireret af Karens Blixens liv og breve og udspiller sig i 1930’erne, hvor Karen vender hjem til Danmark efter mange år i Østafrika – ruineret, syg og fraskilt. Hendes elskede er død og alle hendes drømme ligger i grus, da hun modvilligt flytter ind hos sin mor på barndomshjemmet Rungstedlund. ‘Drømmeren – Karen Blixen bliver til’ er den rørende fortælling om Karens kamp for at rejse sig og forfølge sin altoverskyggende drøm om at slå igennem som den mageløse kunstner, hun inderst inde ved, hun er. Sideløbende følger vi hendes kamp for økonomisk frihed, hendes opgør med den højborgerlige familie og hendes anstrengelser for at overkomme sygdom, fortvivlelse og tab. Serien arbejder med erindringsglimt fra Karens liv i Østafrika, samt fragmenter af hendes berømte fortælling ‘Drømmerne’.