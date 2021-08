USA skrider ind overfor Apple og Google

Apple og Google sidder for tungt på markedet for apps til smartphones.

Det mener en række amerikanske politikere fra begge partier i USA. Derfor er Kongressen klar til at følge EU's tilgang til de to app-butikker for at begrænse de to selskabers dominans på markedet.

Det skriver Reuters.

Lovgivningen vil både begrænse Apple og Googles udskældte betalingsmodeller i App Store og Google Play Store. Derudover vil man forhindre de to selskaber i at favorisere deres egne apps på de to platforme.

"Jeg finder det her destruktive misbrug fra Apple og Google så stødende på så mange niveauer. Deres magt har nået et punkt, hvor det rammer en hel økonomi i at at vokse og innovere," siger en af politikerne bag den nye lovgivning ifølge Computerworld.

Med lovforslaget er USA går USA samme vej som politikere i EU. Her har den dansk konkurrenc-ekommissær Margrethe Vestager selv åbnet en sag mod Apple og Google for deres brug af de to platforme.

Derudover har EU-Kommissionen også introduceret et lovforslag, der skal begrænse Apple og Googles eneret på platformene.

“Hvis først du har købt en iPhone, så har Apple monopol på sin App Store. Man skal i hvert fald være ret teknisk ambitiøs for at gøre noget andet,” har Margrethe Vestager tidligere udtalt.