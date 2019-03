Vestager vrider armen om på Google

Google kræver af alle deres samarbejdspartnere, at hvis de vil lave en maskine med adgang til Google Play, så skal Google Chrome og Google Search være præinstalleret. Og det er EU's konkurrencelovgivere ikke glade for.

Ifølge Danmarks EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager, så giver ovennævnte krav Google en alt for dominerende position, hvor de på browser- og søgeområdet er i stand til at holde alle andre ude.

Margrethe Vestager forventes at træffe beslutning i næste uge om, hvorvidt Google skal pålægges en milliardstor bøde for tvinge alle Android-produkter til at bruge Googles apps. I givet fald kan det betyde væsentlige ændringer i Android-systemet.

Skær Google ned i størrelse

Den danske EU-kommissærs hovedargument er, at producenterne bliver udsat for urimeligt valg: Enten præinstallerer I Chrome og Google Search, eller også får I ikke adgang til Google Play, hvilket jo er absolut nødvendigt for alle Androidbrugere.

Hvis Vestager ender med at give Google en kæmpe bøde, så er det anden gang på to år, at det sker. Sidste år fik Google en bøde på over 17 milliarder kroner for at nedprioritere søgeresultater for konkurrenterne. En dom imod Google kan også tvinge Google til at give Android-brugere en valgmulighed med hensyn til brug af browser og søgemaskine.

På den anden side

Google argument er på den anden side, at man er nødt til at tjene masser af penge for at sikre Androids udvikling. Android er et open source-system, som producenterne kan bruge gratis. Så hvis producenterne ønsker adgang til specifikke apps, så skulle det vel ikke være for meget at forlange, at de tager hele pakken, når det nu hjælper med at holde liv i Android.

Google har også altid hævdet, "at hvis man ikke er tilfreds med produktet, så kan man jo holde sig væk".

Når Google tvinger producenterne til at anvende Chrome og Google Search som standardindstillinger, så sidder de også på første række, når brugernes privatliv skal afspilles, og det er noget, der er meget opmærksomhed omkring i disse dage.

Hvis Margrethe Vestagers beslutning går Google imod, kan firmaet appellere, men de vil samtidig blive tvunget til at ændre deres forretningsmodel eller risikere yderligere restriktioner og bøder.

[Via Washington Post]