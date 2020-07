Ubisoft vil ikke opkræve mere for Xbox Series X og PS5-spil

Du kommer tilsyneladende ikke til at skulle betale mere for Assassin’s Creed Valhalla eller Watch Dogs Legion, hvis du har tænkt dig at købe dem til Xbox Series X eller PS5,

Denne gode nyhed kom til os efter et investoropkald onsdag, hvor Ubisoft bekræftede, at de ikke ville hæve priserne for de første spil, der udkom til næste gen-konsollerne.

Ubisoft wouldn't answer when asked about next-gen pricing after this fall. "We are concentrating on the Christmas releases. We have decided those games will be launched at $60"July 22, 2020

Desværre er det stadig uvist, hvad der vil ske efter ferien.

Selvom Ubisoft ikke forpligter sig til den langsigtede standardpris på 60 dollars, i hele levetiden på de nye konsoller, er deres nye udtalelser stadig bedre nyt end hvad vi har hørt fra andre virksomheder, som planlægger at kræve mere for spil lavet til Xbox Series X og PS5.

Debatten om dyrere spil

Argumentet, som tilhængere af højere priser giver, er, at udgifterne til spil har været de samme i over 20 år, tilt rods for at store AAA-spil koster langt mere at udvikle end nogensinde før.

I stedet for at videregive disse omkostninger direkte til forbrugerne, skaber udviklere ofte ekstra indhold, der kan downloades, eller benytter mikrotransaktioner inde i selve spillene, for at kompensere for prisforskellen - hvilket også irriterer mange, der mener, at enhver del af spillet skal stilles til rådighed uden at man er nødt til at skulle betale ekstra.

Grundlæggende er udviklere og udgivere stadig nødt til at finde nye måder at tjene penge på - enten ved at hæve prisen på basisspillet eller ved at innovere måden hvormed de kan tjene penge på mikrotransaktioner. En ny konsolgeneration er en gylden mulighed for udgiverene til at overveje deres prismodeller .