Thor: Love and Thunder traileren er endelig landet, og Jane svinger hammeren

Den første trailer til Thor: Love and Thunder er endelig blevet offentliggjort - og det er en video, der byder på en herlig intergalaktisk glamrockfest fyldt med superhelte.

Traileren, der blev offentliggjort mandag den 18. april, giver os det første officielle kig på Natalie Portmans karakter Jane Foster med superkræfter og en masse andre lækre detaljer, som man nemt kan overse, hvis man ikke er opmærksom.

Se den officielle trailer for Thor: Love and Thunder nedenfor:

I den 90 sekunder lange trailer er der rigeligt til at vække appetitten hos enhver fan af Marvel Cinematic Universe forud for filmens udgivelse senere på året.

Vi får ikke kun et glimt af Jane Fosters alter ego med superkræfter, også kendt som den mægtige Thor, men vi får også et kort kig på Russell Crowes Zeus og Olympus - de græske guders hjemsted. Vi får ikke noget klip af Christian Bales Gorr the God Butcher at se, men han vil helt sikkert dukke op i en kommende trailer for filmen i sin jagt på Zeus. Gorr ønsker at udrydde alle de guder, han finder, så Zeus vil måske ikke være her længe i Thor 4. Gorr vil højst sandsynligt optræde i vores artikel om de bedste (værste?) Marvel-skurke i fremtiden.

Vi får også scener fra noget, der ser ud til at være et eventyr mellem Chris Hemsworths karakter Thor og Taika Waititis karakter Korg, som sandsynligvis er en del af gudens rejse for at finde sig selv. Thor siger, at han forsøger at finde ud af, hvem han egentlig er i traileren, så det kunne være, at Thor: Love and Thunder kunne være en historie om Thor, der tager et kig på sit liv og bliver moden (Spis, bed, elsk - for den nordiske gud!). Det har taget ham seks MCU-optrædener, men nu kan vi endelig se en mere moden Thor, når hans fjerde solofilm udkommer. Når man tænker på, hvordan hans rejse begyndte i Thor-filmen fra 2011, er han bestemt kommet langt siden da.

Her et screenshot fra traileren med Jane Foster, der svinger Mjølner. (Image credit: Marvel)

Der er også masser af andre spændende klip i traileren. Vi får et glimt af Tessa Thompson som Valkyrie, nye locations (hvad er det for et kæmpe, dødt monster, som Thor og Korg kigger på?) og flere klip fra The Guardians of the Galaxy. Den uregerlige bande ledet af Star-Lord vil tilsyneladende spille en vigtig birolle i den anden Marvel Phase 4-film i 2022, så forvent, at se mere til dem i filmen.

Mærkeligt nok var der ingen konkret udgivelsesdato, da traileren sluttede, kun "juli 2022". Men vi ved allerede, at Thor: Love and Thunder får premiere i biograferne den 8. juli 2022, og et tweet, som Marvel Studios har uploadet sammen med filmens officielle plakat, bekræfter det:

Marvel Studios' Thor: Love and Thunder arrives only in theaters July 8. ❤️ + ⚡️ pic.twitter.com/cQk5qki42dApril 18, 2022 See more

I en pressemeddelelse gav Marvel yderligere oplysninger om det næste solo-eventyr for Thor. "I filmen følger vi en Thor på en rejse, der ikke ligner noget, han har været udsat for før - en søgen efter indre fred. Men hans pensionering bliver forstyrret af en galaktisk snigmorder, kendt som Gorr, the God Butcher, hvis mål er at udslette guderne.

"For at bekæmpe truslen får Thor hjælp fra kong Valkyrie, Korg og ekskæreste Jane Foster, som til Thors overraskelse på uforklarlig vis bruger den magiske hammer Mjølner. Sammen begiver de sig ud på et medrivende kosmisk eventyr for at afdække mysteriet om God Butchers hævn og stoppe ham, før det er for sent."

Marvel-filmens teaser-trailer har været længe undervej. MCU-fans er endda blevet frustrerede over, hvor lang tid det har taget, før traileren dukkede op online. Men efter at en indisk skuespiller den 11. april bekræftede, at de havde eftersynkroniseret traileren, var det kun et spørgsmål om tid, før den blev officielt udgivet.

Mens vi er ved Marvel-emnet, har vi fået at vide, at She-Hulk, en anden Marvel-fase 4-produktion, måske bliver udskudt til næste år.