Telia udvider fiberdækning

Bredbåndsforbindelser af den helt hurtige slags er fortsat et fokuspunkt for Telia. Det sætter en ny aftale med fiberleverandøren Fibia en tyk streg under. Aftalen giver Telia mulighed for at levere lynhurtige fiberforbindelser gennem Fibias kabler til omkring en halv million husstande på Sjælland og i Østjylland inden sommeren 2022.

Med det nye samarbejde i hus kan Telia samlet set levere de lynhurtige fiberforbindelser til mere end en million husstande. Telias totale dækning – både fiber og COAX forbindelser – vil omfatte to millioner husstande – det svarer til omkring syv ud af 10.

”At kunne levere lynhurtigt internet til familierne er en vigtig del af vores strategi, så vi er rigtig glade for den nye aftale med Fibia. Gennem den kan vi give endnu flere kunder mulighed for at vælge Telia, når det handler om at levere det hurtige og stabile internet, der er en essentiel del af hverdagen for vores kunder. Uanset om det handler om hjemmearbejde, gaming, streaming eller noget helt fjerde,” siger Telias direktør for privatforretningen Lone Kyhl Hendriksen.

Det tekniske setup og IT-integrationen omkring samarbejdet er i gang med at blive opbygget, og forventningen er at de første kunder kan komme på lynhurtigt fibernet fra Telia – via Fibia – inden sommer.

Hos Fibia glæder Wholesale Director Morten Brusgaard Lousen sig til at byde Telia velkommen på en infrastruktur i verdensklasse:

”Vi er glade for den nye aftale, og ser frem til sammen med Telia at koble endnu flere danskere på fibernettet. Gennem aftalen får både privat- og erhvervskunder mere end rigeligt båndbredde til alt, hvad vi har brug for nu og kan tænke os til i fremtiden. Hos Fibia udbygger vi løbende fibernettet i Østjylland, i Region Sjælland, Storkøbenhavn og Nordsjælland, og vi glæder os til sammen med Telia at kunne tilbyde rigtig mange familier og virksomheder mulighed for at surfe løs på en infrastruktur i topklasse.”

Samarbejdet med Fibia ligger i tråd med Telias strategi om at være totalleverandør til familierne inden for både mobil, internet, tv og streaming. For at stå så stærkt som muligt på fiberområdet indgår Telia samarbejdsaftaler med diverse leverandører om adgang til fiber for at udvide den samlede dækning.