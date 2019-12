Teleselskabet 3 skal til at sælge højttalere fra Marshall

Højttalerproducenten Marshall, som er kendt for sit unikke retrodesign og gode lyd, har indgået et samarbejde med 3. Dette betyder, at telegiganten nu skal føre Marshalls produkter i deres sortiment, og sælge disse på nettet og i deres butikker. Dette gælder både de ikoniske hovedtelefoner og velkendte retrohøjttalere.

En lille ny

Sammen med samarbejdet afsløres også en ny kompakt transportabel højttaler, Stockwell II, som er bygget til et liv på farten. Det indbyggede batteri holder til 20 timers afspilning via Bluetooth 5.0 og med en vægt på kun 1.4 kg, egner den sig især godt til sommerens festivaler, en tur på stranden eller lignende.

Et vigtigt strategisk skridt.

Hos 3 ser man udvidelsen af sortimentet som et vigtigt strategisk skridt.

”Vi har fokus på at holde en fornuftig balance i vores tilbehørssortiment, så vi både er i stand til at tilbyde budgetløsninger og high-end-produkter. Især når det gælder højttalere og høretelefoner, er det ekstremt vigtigt, at vores sortiment lever op til den kvalitetsbevidste kundes skrappe krav. Vi ved, at det er nogle seriøse musikelskere, vi har med at gøre,” siger David Elsass, direktør for privatmarkedet hos 3. Han fortsætter:

”Derfor er det også en kæmpe fornøjelse at kunne give vores kunder og alle andre musiknørder mulighed for nye enestående lydoplevelser med et brand som Marshall, der er kendt for at være ren rock’n’roll. Deres produkter er moderne klassikere, og det er ikke uden grund, at de har fans både blandt professionelle musikere og alle os andre, der sætter pris på god lyd.”

Info og priser

Udover Stockwell II, der kommer i sort, forhandler 3 også højttalerne Acton II i sort og hvid og Kilburn II i sort, samt høretelefonerne Major III og Minor II, begge i sort.

Stockwell- og Acton-modellerne fås til 2.010 kr., mens Kilburn står til 2.280 kr. Høretelefonerne Major og Minor koster hhv. 1.200 kr. og 990 kr.

Kunder hos 3 kan købe alle modeller med 3Afbetaling over 30 måneder.

De nye højttalere og høretelefoner fra Marshall kan både købes online på 3.dk og i 3’s butikker landet over fra i dag.

