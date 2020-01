Supertilbud til de hurtige: Sennheiser Momentum Free til under 1/2 pris

Hvis du er på udkig efter et par trådløse kvalitets-ørepropper, der ikke får din bankrådgiver til at bryde ud i gråd, kan vi varmt anbefale dig at tjekke Kompletts aktuelle tilbud på Sennheiser Momentum Free.

De glimrende ørepropper er sat ned fra 1.490 kr. til 690 kr., så du kan altså spare hele 54% – hvis du ellers skynder dig. For p.t. er der kun 20+ styk tilbage på Kompletts lager, der sikkert hurtigt vil blive tømt.

Sennheiser Momentum Free| 1.490,- 690,– | 54%|Komplett

Trådløse ørepropper med fortræffelig lyd, et godt design og luksus-detaljer. Et af de få minusser er batteritiden på op til seks timer, men kan du leve med det, er ørepropperne lidt af et kup til prisen.Se tilbud

Disse ørepropper udmærker ikke mindst i kraft af lydkvaliteten, som vores anmelder slet og ret kalder "fantastisk" i sin test af Sennheiser Momentum Free.

Propperne har integreret mikrofon og kommer med fire par ørespidser (XS, S, M, L) samt et lækkert læderetui, som er med til at give produktet et touch af luksus.

Batteritiden på seks timer er dog en anelse mindre imponerende. Men for de fleste vil det sikkert være en formildende omstændighed, at en fuld opladning kun tager cirka en time – og, at det er lykkedes Sennheiser at proppe en flot, velafbalanceret lyd og mange fine features ned i et par meget lette ørepropper.

Hvis du vil vide mere om Sennheiser Momentum Free, eller ønsker at købe de trådløse ørepropper, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med den 26. januar, eller så langt lageret rækker. OBS: I skrivende stund har Komplett kun 20+ styk tilbage på lager, så vent ikke for længe, hvis du vil sikre dig et par.