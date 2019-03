Supertilbud: Snup en Xbox One S og scor 500 kroner i rabat

Går du og overvejer at udskifte din klassiske Xbox One-konsol med den slankere og mere kraftfulde Xbox One S, er det måske nu, at du skal tage springet. Elgiganten har nemlig nedsat Microsofts Xbox One S (1 TB/White Edition) med 500 kroner, så den nu står til en tilbudspris af kun 1.499 kroner.

Og ikke nok med, at du kan spare 25 procent; du får også en række bonus-godter med i bundlepakken.

For eksempel kan du kvit og frit downloade spillet Forza Horizon 4, der lader dig samle, modificere og køre flere end 450 biler i det idylliske engelske landskab.

Selv om vores anmelderkollega på den britiske version af TechRadar måske er en anelse forudindtaget på grund af lokationen, er han dog ikke nem at imponere, og han har givet Forza Horizon 4 en absolut forrygende anmeldelse.

Forza Horizon 4

Flere bonus-godter

Er biler og ræs ikke lige dig, kan du uden tvivl finde anden god underholdning med det Xbox Game Pass, der følger med i købet af konsollen. Dit Xbox Game Pass gælder i en måned frem og giver dig adgang til omkring 100 konsol-eksklusive spil, heriblandt store blockbustere og nye titler.

Sidst, men ikke mindst, medfølger der også en måneds gratis adgang til Xbox Live Gold, som blandt andet giver dig mulighed for at spille online multiplayerspil med vennerne, ligesom du får adgang til gratis spil og særlige deals.

Med andre ord, så får du virkelig meget for pengene med dette tilbud. Elgiganten har kun et begrænset antal bundlepakker – nærmere bestemt 600 stk. i hele landet – så det handler om at være hurtigt på aftrækkeren, hvis én af dem skal være din.

