Streaming-krigen fortsætter: Amazon Prime Video øger investeringen i Norden

Streamingtjenesten, Amazon Prime Video, øger investeringen for brugere i Danmark med en række eksklusive film og TV-serier, og lancerer desuden en lokal branding kampagne.

For det danske publikum betyder det, at der bl.a. kan streames fanfavoritter og prisbelønnet indhold fra Amazon Originals, inkl. TV-serierne; The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel og Star Trek: Picard samt film og kommende premierefilm som Coming 2 America, Tom Clancy's Without Remorse og kæmpehittet Borat Subsequent Moviefilm.

”Vi er glade for at øge vores indsats til kunder i Norden og tilbyde dem nye og eksklusive film og TVserier på lokalt sprog, lokal betaling og meget mere,” siger Martin Backlund, Head of Content UK & Nordics, Amazon Prime Video. “Med adgang til en række prisvindende, eksklusive Amazon Originals, de nyeste film samt en masse fan-favoritter i vores box sets og film franchises, vil vi fortsætte med at investere i god og eksklusiv underholdning til Prime Video for at tilbyde brugere i Danmark stor værdi for pengene", lyder det fra Martin Backlund.

Med Prime Video får danskerne adgang til de nyeste filmudgivelser med en helt ny og eksklusiv aftale kun i Norden med STX, hvilket giver seerne mulighed for at se nogle af de seneste, mest stjernespækkede film. Brugere vil være i stand til at se nye film med premiere eksklusivt i 2021, såsom den meget ventede thriller The Mauretanian med Jodie Foster og Benedict Cumberbatch i hovedrollerne, samt andre film, der kommer senere såsom den sensationelle I Care A Lot med Rosamund Pike, samt Guy Ritchies stadigt unavngivet spion-thriller instrueret af Jason Statham, Hugh Grant og Josh Hartnett og action-thriller Cop Shop med Gerard Butler i hovedrollen.

Danske abonnenter kan også nyde godt af det klassiske TV box set-up med komedier som; Parks & Recreation og The Office: US, fantasy dramaet; Supernatural, ikoniske amerikanske dramaer; Mad Men and This Is Us, krimi-drama; CSI og den animerede børneserie Kung Fu Panda: The Paws of Destiny og filmen Despicable Me 2. Derudover er det også muligt at streame populære film-serier såsom action-thrillerne Bourne og eventyr for hele familien, såsom Jaws, Jurassic Park og Back to the Future og meget mere.

TV-serier og film er tilgængelige til stream og download og kan ses når som helst og hvor som helst med Prime Video appen, som er tilgængelig til TV, mobile enheder, spillekonsoller eller online på primevideo.com.