Streaming har overhalet flow tv

For første gang har vi nået det vendepunkt, vi længe har talt om. Streaming er nu mere udbredt end traditionelt tv blandt de danske forbrugere. Det melder TV 2 på baggrund af en bred vifte af kilder, både fra TV 2s adspurgte undersøgelser og seermålingen Nielsen, der siden januar 2022 har leveret målinger af danskernes streamingforbrug.

Nyheden kommer konkret fra TV 2s ’Streaming i Danmark’, der er den første af en række udgivelser om danskernes streamingforbrug.

"Vi har længe talt om, at udbredelsen af streaming blandt danskerne ville overhale traditionelt tv, og nu er det sket. I 2022 streamer 3,7 millioner mennesker i Danmark hver uge, hvilket svarer til 65 procent af os, mens kun lige over halvdelen, nemlig 54 procent, ser traditionelt tv ugentligt. Samtidig viser de nyeste tal fra seermålingen Nielsen, at streaming har så godt fat i den brede danske befolkning, at vi nu reelt kan tale om, at streaming er mere mainstream end traditionelt tv i Danmark", siger Head of Market & Performance Measurement hos TV 2, Frederik Barnholdt.

Den seneste vækst på streaming er drevet af andre tjenester og aldersgrupper end tidligere. Mens det i de første streaming-år var de unge forbrugere, der drev fremgangen på streamingmarkedet, skal fremgangen nu især findes i andre aldersgrupper. Særligt de etablerede voksne fra 31 til 50 år streamer som aldrig før. Hver uge streamer 78 procent af danskerne i denne aldersgruppe, og med 74 daglige minutters streaming overhaler de 31-50-årige de unge mellem 21 og 30 år, der dog fortsat har et højt forbrug 69 daglige minutter. Udviklingen hænger blandt andet sammen med det voksende udbud af streamingtjenester, forklarer Frederik Barnholdt:

"I takt med at udbuddet af streamingtjenester og -indhold vokser, bliver streaming også relevant for de ældre aldersgrupper, der måske ellers ikke ville have tilvalgt streaming i samme grad som de unge, der har været frontløbere fra start. Mens det tidligere var Netflix og de unge, der drev væksten i forbruget og udbredelsen af streaming, skal fremgangen nu især findes blandt de danske streamingtjenester, eksempelvis tv-distributørernes tjenester, som i den grad har fået de ældre aldersgrupper med på streaming", fortæller Frederik Barnholdt.