Google: Derfor gik vores tjenester ned

Googles mange tjenester som Gmail og YouTube er online igen efter et stort nedbrud tidligere på dagen.

Ifølge Downdetector, var bl.a. YouTube, Google, Google Meet, Google Hangouts, Google Play og Gmail påvirket.

Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark bekræftede mandag eftermiddag, overfor TechRadar, at der er et omfattende nedbrud, som man var i fuld gang med at undersøge.

Nu lyder det fra Google, at fejlen, der blev rettet efter 45 min. skyldes problemer med intern lagerplads.

Today, at 3.47AM PT Google experienced an authentication system outage for approximately 45 minutes due to an internal storage quota issue. This was resolved at 4:32AM PT, and all services are now restored.December 14, 2020