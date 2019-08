Spar over 1.500 kroner på MacBook Air (2019)

Hvis du ikke tøver for længe, har du mulighed for at købe dig en MacBook Air (2019) til en rigtig god pris hos Elgiganten, der har weekendtilbud på Apples lette og slanke bærbare.

Forhandleren har sat årets MacBook Air-model ned fra 9.979 kr. til 8.444 kr., hvilket altså vil sige, at du har mulighed for at spare 1.535 kr. – eller 15 procent – hvis du slår til i løbet af de kommende dage.

MacBook Air (2019) 128 GB| 9.979,- 8.444,– | 15%|Elgiganten

MacBook Air (2019) er på tilbud i farverne sølv, guld og (som her) space grey. Der er p.t. over 100 stk. på lager af sidstnævnte, men langt færre i guld og især sølv, så det er om at være ekstra hurtigt, hvis du går efter disse farver.

Den bærbare kommer blandt andet med en 13,3 tommer stor True Tone Retina-skærm, 8 GB RAM, 128 GB lagringsplads og en 8. generation Intel Core i5-processor; alt sammen pakket ind i et aluminiumskabinet i Apples velkendte, stilrene design.

