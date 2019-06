Spar 36 % på Kindle Paperwhite 4 (2018)

Sommerferien står for døren, og hvis du er vant til at fylde kufferten op med tykke krimier indkøbt til lejligheden i lufthavnskiosken, har vi et godt tip til dig:

Den danske webshop eBookReader har lige nu et fint tilbud på Amazons Kindle Paperwhite 4 (2018), så du kan bytte de tunge bøger ud med en af markedets bedste e-bogslæsere til en glimrende pris. Den lille, lette Kindle Paperwhite er sat ned fra 1.549 kr. til 995 kr., hvilket vil sige, at du sparer 36 procent.

En af de helt store fordele ved Kindle Paperwhite 4 er, at den er baggrundsbelyst ved hjælp af fem LED-lys. Det betyder med andre ord, at du sagtens kan bruge den i mørke.

Du kan også tage den med til stranden, da den blændfri skærm gør det muligt at læse, selv om solen brager ned.

Og skulle den blive våd, så er det heller ikke noget problem, idet den er vandtæt. Hertil kommer, at den seks tommer store E-ink touchskærm har en opløsning på 300ppi, så du tydeligt kan læse både mindre bogstaver og pdf-filer.

Understøtter – næsten – alle formater

Versionen her har 8 GB lagerplads, hvilket svarer til cirka 3.000 bøger, så det skal være noget af en sommerferie, hvis du kan nå at læse alle sammen. Kommer du alligevel til at mangle en bestemt bog, kan du gå på nettet og downloade den, da har læseren har Wi-Fi.

Kindle Paperwhite 4 (2018) understøtter de fleste gængse e-bogs formater, men desværre ikke det populære format ePub.

Det problem kan dog løses via et gratisprogram til pc'en – eksempelvis det glimrende Calibra-program, som uden problemer konverterer alle mulige formater.

Kan man se bort fra det manglende ePub-format, er der tale om en fremragende e-bogslæser til en rigtig god pris.

Forhandleren har ikke oplyst, hvor længe tilbuddet varer, så det handler nok om at være hurtigt på aftrækkeren, hvis du vil gøre brug af det.