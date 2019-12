Spar 24% på Acer Predator Orion 3000

Er du på udkig efter en god, stationær gaming-pc, vil det sikkert interessere dig, at Elgiganten har et rigtigt fint tilbud på Acer Predator Orion 3000. Maskinen er lige nu nedsat med 2.996 kr. og kan dermed blive din for 9.499 kr.

Her er der tale om et glimrende bud på en maskine til den store skare af gamere, der ikke orker at nørde med endeløse sammenligninger af komponenter, men bare gerne vil have en gedigen gaming-pc, der kan køre deres favoritspil.

Og det kan Acer Predator Orion 3000 givetvis, da det kompakte kabinet gemmer på blandt andet 16 GB DDR4 RAM/512 GB SSD, en 8-kernet Intel Core i7 processor samt et Nvidia GeForce RTX 2060 grafikkort.

Hvis du vil vide mere om specifikationerne, eller ønsker at købe gaming-computeren, kan du klikke dig direkte videre til Elgigantens produktside via linket i tilbuddet nedenfor.

Acer Predator Orion 3000| 12.495 ,- 9.499,– | 24% |Elgiganten

Selv om der er tale om et ret lille kabinet, der kun måler 34 cm i højden, 35 cm i dybden samt 16,30 cm i bredden, er Acer Predator Orion 3000 på ingen måde en svækling, hvad angår kræfter – tværtimod.Se tilbud

Tilbuddet gælder til og med søndag den 28. juli 2019. Og i skrivende stund har Elgiganten masser på lager (over 100 stk.), så for en gangs skyld behøver du nok ikke at skynde dig voldsomt.

Vil du hellere have en bærbar spillemaskine? Så tjek vores top 10 over de bedste gaming laptops i 2019.