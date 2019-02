Sony Xperia 1 og Xperia 10 giver dig biografagtig skærm til dit næste Neflix-fix

Sonys seneste serie af smartphones handler om film, video og tv med et skærmforhold på 21:9.

Flagskibet i Sonys seneste serie hedder Xperia 1, og ligesom Xperia 10 og Xperia 10 Plus har den en skærm i bredformat, hvoraf de første telefoner vil få skærmforholde 21:9.

En masse producenter tilbyder i øjeblikket skærme med skærmforhold på 18:9 eller 19:9, men Sony vil nu give dig et bredere format, så du kan se film på din telefon i det tiltænkte format.

Et stort potentiale

Sony hævder, at omkring 70% af alle film på Netflix har et formatforhold på 21:9, og du vil derfor kunne se dem i det rette format, sammen med indhold fra Sonys egen butik og Amazon Prime Video.

Er indholdet ikke filmet i 21:9-formatet, vil du stadig kunne se det med sorte kanter i hver side af skærmen.

Det handler dog ikke kun om vide, idet firmaet hævder, at skærmforholdet også forbedrer spiloplevelsen og giver bedre plads til at kigge på billeder taget af telefonens kamera.

