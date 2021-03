Sony lancerer kompakt højttaler med kraftfuld ekstra bas-lyd

Sony har i dag lanceret SRS-XB13 - en kompakt og trådløs højttaler med stor lyd.

Med den kompakte XB13-højttaler kan du tage musikken med dig overalt. Højttaleren kommer med et slidstærkt ydre design samt en multifunktionel strop, som gør, at den kan hænges overalt – på en rygsæk, om håndleddet eller fra en parasol, når du er ude i solen. Højttaleren kan også hænges på hovedet fra et højt sted for at skabe følelsen af et vandfald af musik, der omslutter dig med rytmerne.

Man skal ikke lade sig snyde af højttalerens kompakte størrelse. Takket være ekstra bas og Sound Diffusion Processer kommer XB13 med masser af styrke. Den kraftfulde ekstra bas-lyd kommer fra det passive gitter, der, i kombination med højttaleren med fuldt frekvensområde, forstærker tonerne i den lave ende og sparker til bassen, mens Sound Diffusion Processor udvider højttalerens lydområde ved hjælp af DSP-teknologi. Hvis du vil have endnu større lyd, kan du forbinde to XB13-højttalere trådløst med hinanden for at opnå stereolyd.

XB13 er robust og slidstærk, hvilket gør højttaleren til den bedste følgesvend på eventyr. Højttaleren har en IP67-certificering, hvilket betyder, at den både er vandtæt og støvafvisende, så du kan nyde musikken både ved poolen, i haven eller på en lang gåtur. XB13 kommer med USB Type-C-opladning og en batterilevetid på op til 16 timer med en batteriindikator, der lader dig tjekke højttalerens batteristatus på din telefon.

XB13 har en indbygget mikrofon, der gør det muligt at tage håndfri opkald alle steder fra. Derudover kommer højttaleren med den nyeste Bluetooth-teknologi, der lader dig nyde musik let og trådløst. Højttaleren kommer ligeledes med Googles Fast Pair-teknologi, så du kan forbinde din Android-smartphone eller -tablet på få sekunder. Det eneste, du skal gøre, er at tænde din højttaler og have din telefon tæt på, hvorefter telefonen øjeblikkeligt vil bede om adgang til parring, så du på ingen tid kan nyde din musik.

SRS-XB13 bliver tilgængelig i farverne sort, blå, gråbrun, koralpink pudderblå og citrongul fra april 2021 til en vejledende udsalgspris på 500 kr.