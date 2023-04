Sonos Pro er smarte højttalere til virksomheder

Sonos laver rigtig gode højttalere, som nemt kan kobles sammen for at dække et større område eller flere rum. Ulempen er, at du skal være til stede for at kontrollere, hvad der afspilles i højttalerne.

Det kan være et problem, hvis højttalerne bruges i et erhvervsmiljø, f.eks. en restaurant eller en butik. I hvert fald hvis den pågældende virksomhed har flere lokaler forskellige steder. Det er det problem, som Sonos nu vil løse med Sonos Pro.

Styr Sonos via nettet

Sonos Pro er virksomhedens første software as a service (SaaS) og giver simpelthen brugerne adgang til flere Sonos-systemer via en webtjeneste. Dette giver en detailkæde mulighed for at styre musikken i alle sine butikker fra ét sted.

Samtidig er den nyligt lancerede Sonos Backgrounds bragt ind i tjenesten. Det er selskabets egen streamingtjeneste med uafhængige kunstnere. Sonos Pro vil også være kompatibel med tjenester fra tredjeparter som Mood Mix, Soundtrack Your Brand og Rockbot.

Kun for virksomheder og kun i USA (indtil videre)

Som nævnt er Sonos Pro rettet mod virksomheder, hvor tjenesten vil koste 35 dollars om måneden pr. lokation, der er tilsluttet tjenesten. At prisen er i dollar viser også, at tjenesten indtil videre kun er tilgængelig i USA. Flere markeder er planlagt, men situationen i Danmark og Norden er endnu ikke annonceret.

“Musik er grundlaget for en god stemning, som får kunderne til at komme igen,” siger Audra Kinsley fra Sonos Professional. “Sonos Pro er udviklet, så det bliver lettere for virksomheder og brands at udtrykke deres visioner gennem lyd med et værktøj til at vælge indhold og skabe unikke lydoplevelser for deres kunder.”

Der ser heller ikke ud til at være planer om at lancere en lignende tjeneste til forbrugerne. I vores øjne vil det nok heller ikke være nødvendigt, for de fleste vil nok selv være tilstede, når musikken afspilles. Det giver ikke meget mening at synkronisere musikken i hjemmet og sommerhuset, når du kun kan være ét sted ad gangen.

