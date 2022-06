SnapChat arbejder henimod betalingsløsning

Er du begejstret bruger af SnapChat, så er du måske i markedet for et abonnement til tjenesten. SnapChat arbejder netop nu på sådan en løsning og er i gang med de tidlige interne tests. Det skriver meremobil.dk

SnapChat selv er meget positive overfor denne abonnementsdel, hvor de kan dele eksklusive, eksperimentelle og pre-release-funktioner med abonnenterne.

App-forskeren Alessandro Paluzzi, har postet nogle screenshots for betalingsdelen, som måske er på vej til SnapChat. Noget af det, der skulle blive muligt, er at se hvor mange som genser dine historier. Det skriver The Verge.

Ifølge Alessandro Paluzzi ventes prisen for SnapChat Plus at blive omkring 4,59 Euro om måneden og 45,99 Euro, hvis man tegner et års-abonnement.

Priserne er ikke nødvendigvis endelige, men ser man på andre tjenester, som har abonnementsløsninger, så er prisen rimelig matchende på disse.

SnapChat er ikke det eneste sociale netværk eller beskedplatform, som arbejder på en abonnementsmodel. Det kan dog betyde, at brugerne fravælger tjenester, hvis det ikke også fortsat er muligt at bruge dem gratis. Sådan skriver meremobil.dk

Der er ingen forlydender på nuværende tidspunkt om, hvornår SnapChat Plus er klar til offentligheden. Dog skulle det være sikkert, at der med SnapChat Plus også skulle komme en række nye ikoner, som man kan vælge mellem. Det rapporterer meremobil.dk