Se traileren til Julestorm med Ghita Nørby

Netflix har offentliggjort traileren til den kommende norske juleserie Julestorm. Serien er instrueret af den anerkendte instruktør Per-Olav Sørensen (Hjem til jul, Quicksand – Størst af alt, Nobel) og får premiere på Netflix den 16. december.

Det er december 2022. En gruppe mennesker ankommer til Oslo Lufthavn. Nogle for at byde deres kære velkommen, nogle for at flyve hjem til deres familier – og andre for at slippe væk fra julen. Men på en eller anden måde går deres julemission galt. De strander alle sammen i lufthavnen, og uret tikker – kun 24 timer til juleaften – så hvad gør de?

Se traileren til Julestorm nedenfor: