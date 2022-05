Se den heftige nye trailer til Game of Thrones-forløberen House of the Dragon

Matt Smith i House of the Dragon

Game of Thrones-fans har endelig fået endnu en trailer for HBO's længe ventede prequel-serie, House of the Dragon.

Denne seneste teaser, der kommer præcis syv måneder efter den første trailer, giver et bedre indblik i den intrigante politik, de imponerende steder og de ødelæggelser, som dragerne står bag. Det ligner meget det, som vi forventer (og håber på), fra George R. R. Martins berømte fantasyunivers.

Serien, som (indtil videre) består af 10 afsnit, er baseret på Martins roman Fire and Blood fra 2018, rammer streaming på HBO Max den 22. august.

"House of the Dragon", der foregår 200 år før begivenhederne i den oprindelige serie, vil fortælle den blodige baggrundshistorie om Targaryen-dynastiet og skildre konsekvenserne af kong Viserys Targaryens beslutning om at vælge sin datter, prinsesse Rhaenyra Targaryen, som efterfølger til Jerntronen i stedet for den retmæssige arving, prins Daemon Targaryen.

Paddy Considine, Matt Smith og Emma D'Arcy spiller hovedrollerne som henholdsvis Viserys, Rhaenyra og Daemon, men trioen får også selskab af Rhys Ifans, Olivia Cooke og Steve Toussaint som en del af en stort besætning.

House of the Dragons seneste trailer giver også fans et første kig på de berømte ildspyende drager, som ser lige så truende ud, som vi husker dem, og slutter med en ildevarslende advarsel: "Historien husker ikke blod. Den husker navne." Det er altså et sikkert bud på, at vi vil blive budt på en hel del bagstræberiske baroner og krigsførende krigere til august.

Sideløbende med traileren har HBO delt en række nye karakterplakater på sin Twitter-konto, som du kan se via linket nedenfor.

Lord of the Seven Kingdoms. First of His Name. #ViserysTargaryen#HouseoftheDragon pic.twitter.com/u7xUPJCaFEMay 5, 2022 See more

George R. R. R. Martin og Ryan Condal står bag serien, mens Game of Thornes-veteranen Miguel Sapochnik står for hovedparten af instruktørarbejdet.