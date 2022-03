House of the Dragon får premiere i august på HBO Max

HBO original-dramaserien HOUSE OF THE DRAGON er baseret på George R.R. Martins Fire & Blood-serie, og fortæller historien om House Targaryen, der foregår 200 år før begivenhederne i Game of Thrones. Serien består af 10 episoder.

Karaktererne i House of the Dragon:

Paddy Considine som kong Viserys Targaryen, valgt af Westeros' herrer til at efterfølge den gamle kong Jaehaerys Targaryen ved det store råd i Harrenhal. Viserys er en varm og venlig mand, der bare gerne vil give sin bedstefars arv videre. Men gode mænd bliver ikke altid store konger.

Matt Smith som prins Daemon Targaryen, yngre bror til kong Viserys og arving til tronen. En mægtig kriger og dragerytter. Daemon har en drages blod, men det siges, at hver gang en Targaryen bliver født, kaster Guderne en mønt, holder vejret og ser hvordan den lander…

Olivia Cooke som Alicent Hightower, datter af Otto Hightower, Kongens Hånd og den smukkeste kvinde i Westeros. Hun voksede op i The Red Keep, tæt på kongen og hans inderkreds, og hun besidder både elegance og et politisk skarpt sind.

Emma D’Arcy som prinsesse Rhaenyra Targaryen, kongens førstefødte, af rent valyrisk blod og en dygtig dragerytter. Mange vil sige, at Rhaenyra blev født med alt ... men hun var ikke født som mand.

Steve Toussaint som Lord Corlys Velaryon, "The Sea Snake". Lord of the House of Velaryon, en valyrisk blodlinje lige så gammel som House of Targaryen. Han er kendt som "The Sea Snake" og er den mest kendte eventyrer til søs i Westeros' historie. Lord Corlys har skabt et mægtigt hus, der er rigere end Lannisters og har den største flåde i verden.

Eve Best som prinsesse Rhaenys Targaryen, dragerytter og gift med Lord Corlys Velaryon. "Dronningen som aldrig var" blev afvist som arving til Storrådet, fordi kongeriget begunstigede hendes fætter Viserys - fordi han er en mand.

Fabien Frankel som Ser Criston Cole, af Dornisk oprindelse og søn af Lord Blackhavens forvalter. Cole har hverken rigdom eller titler - alt, hvad han har, er sin ære og et overnaturligt talent med sværdet.

Sonoya Mizuno som Mysaria, der kom tomhændet til Westeros og er blevet solgt flere gange, end hun kan huske. Hun kunne have mistet modet, men blev i stedet prins Daemon Targaryens mest betroede allierede.

Rhys Ifans som Otto Hightower. Kongens Hånd, der trofast og loyalt tjener både sin konge og sit rige. Som Otto ser det, er den største trussel mod kongeriget kongens bror Daemon og hans position som arving til tronen.