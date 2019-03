Scor et gaming headset fra danske SteelSeries med rabat

Hvis man er inkarneret gamer og følger med i den enorme udstyrsverden, som er en del af den populære sport, så er man helt sikkert bekendt med den danske producent SteelSeries, der laver periferiudstyr og tilbehør til gaming.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Firmaet er simpelthen toppen af poppen, når vi snakker elite-gaming, og producenten har siden 2001 været ekstremt engageret og med i udviklingen af gaming og esport, som vi kender det i dag.

Så hvis du mangler et par gaming-bøffer til at smide på hovedet til det nyeste spil, så er det SteelSeries, du skal have fat i. Og hvorfor så ikke kaste et blik på tilbuddet på Steelseries Arctis 7, der lige nu er på tilbud hos Komplett.

Headsettet er sat ned fra 1.089 kroner til 789 kroner, så du sparer hele 28 procent.

Headsettet Arctis 7 er specielt velegnet til pc-gamere, og det har et fabelagtigt lækkert design.

Vægten er på blot 353 gram, og den trådløse frekvens er 2,4 GHz. Arctis 7 kommer med en boom-mikrofon og et genopladeligt batteri, der ifølge producenten fuldt opladet holder i op til 24 timer.

Ud over headsettet får du Arctis Introduktion, en trådløs sender, et mobil/konsol-kabel og et Micro USB kabel til opladning med i pakken.

Tilbuddet gælder til og med den 31. marts eller så længe, at Kompletts lager rækker.