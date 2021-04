Saxo indgår samarbejde om bogstreaming til 200.000 studerende

Mere end 200.000 studerende vil i andet halvår af 2021 kunne tilgå e- og lydbøger via onlineboghandlen Saxos streamingtjeneste. Det skriver MediaWatch.

Tiltaget er resultatet af et nyt samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og boghandlen, som er ejet af JP/Politikens Hus.

Konkret er det dermed "størstedelen" af de studerende ved landets ungdomsuddannelser, som i kraft af samarbejdet får adgang til over 75.000 digitale titler via en mobilapp. Hvorvidt det er Saxos eksisterende streamingtjeneste Saxo Premium, eller en særskilt app for studerende, oplyser parterne ikke.

Forsøgsordningen, der er indgået med Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser udspringer ifølge parterne af, at især manglende adgang til litteratur under covid-19 har været en udfordring for de studerende på ungdomsuddannelserne.

"Vi ser rigtig meget frem til samarbejdet med Det Kgl. Bibliotek, og vi er fantastisk glade for, at Saxo med dette samarbejde kan hjælpe med at give de studerende nemmere adgang til at læse. Vi har samtidig et lille ønske om, at de ikke blot vil læse deres lektier hos os, men at de ligefrem vil få øjnene op for litteraturens mange fantastiske universer og derigennem få lyst til også at bruge noget af deres fritid i bøgernes verden," udtaler Saxos direktør, Natasha Brandt, i meddelelsen.

Det oplyses ikke, hvor stort et beløb, der er afsat til at give de studerende gratis adgang til Saxo's indhold, men aftalen er finansieret af Det Kgl. Bibliotek "via projektmidler, øremærket tiltag for de ungdomsuddannelser, KB betjener, på opdrag fra undervisningsministeriet og institutionernes interesseorganisation".

Det fremgår heller ikke, hvor længe forsøgsordningen strækker sig, men de studerende får adgang til indholdskataloget fra 1. juli, skriver MediaWatch.